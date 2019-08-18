Instagram, Facebook ve YouTube hakkında pek iyi haberler gelmiyor

Bu üç sosyal medya devi incelendiğinde en kirlisinin Facebook olduğunu söyleyebiliriz. Cambridge Analytica gibi çeşitli skandallara konu olan Facebook, aynı zamanda yalan haberlerin çok sık yayıldığı bir platform olarak görülüyordu. Instagram ve YouTube’da bu tür kötü şöhretlerden nasibini aldı.

Birçok kişi bu üç farklı sosyal medya platformunda son derece olumsuz örnek oluşturabilecek paylaşımların yapıldığını düşünüyor. Son toplu katliamlarının da, bu tür platformlarda yayınlanarak yapılması Dünya kamuoyunda büyük bir tepkiye yol açtı. Bu nedenle İngiltere gibi hükümetler farklı adımlar atıyor.

İngiltere’de 17 yaşında bir gencin sosyal medya nedeniyle intihar ettiğini söylemesi büyük tepkilere yol açmıştı. Tüm bu olaylar üzerine İngiltere hükümeti sosyal medya devlerinin içerikleri kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Aksi taktirde gelirlerinin %5’ini İngiltere hükümetine bağışlamak zorunda kalacaklar.

Bu tür para cezaları, problemi tam olarak çözer mi bilinmez ama muhtemelen sorun uzun vadede devam edecek. Peki sizce de sosyal medya paylaşımları olumsuz örnek oluşturabiliyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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