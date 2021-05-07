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Instagram fenomeni Kristina Zhuravleva ormanda ölü olarak bulundu!

07.05.2021 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28 yaşındaki Instagram fenomeni Kristina Zhuravleva'nın dışarıdan mükemmel görünen bir hayatı vardı. Ancak yetkililer genç kadının cesedini ormanlık alanda bulurken, kocası Dmitry'nin influencer'ın ölümünden sorumlu olup olmadığı araştırılıyor.

Instagram fenomeni Kristina Zhuravleva ormanda ölü olarak bulundu!

Sosyal medya fenomeni Kristina Zhuravleva'nın Instagram hesabı alışveriş yapmak, lüks mekanlarda yemeğe gitmek ve kocası Dmitry ile romantik fotoğraf paylaşımlarıyla mükemmel görünüyordu, ancak 28 yaşındaki genç kadının bir anda ortadan kaybolması araştırılırken, Rusya'nın Ekaterinburg kenti yakınlarındaki ormanda Zhuravleva'nın cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin tespit edilmesinin iki hafta sürdüğü, ayrıca kayıp ihbarının yapılmadığı bildirildi.

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Yoldan geçmekte olan bir sürücünün otoyol kenarında kısa bir mola vermek için durduğu sırada genç fenomenin cesedini fark ettiği aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Zhuravleva'nın olay yerinde cansız yattığı, ancak şiddet içeren herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi. Yerel raporlara göre, genç kadına zorla uyuşturucu enjekte edilmiş olabilir.

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Güzellik, yaşam tarzı, beslenme gibi konularda Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Zhuravleva'nın 1 aydan uzun süre herhangi bir paylaşım yapmaması üzerine arkadaşlarından birinin kayıp ihbarında bulunduğu anlaşılırken, kocası Dmitry'nin sosyal medya fenomeninin ölümünün baş şüphelisi olduğu, Zhuravleva'nın kaybolmadan önce küçük bir tartışma yaşadıkları aktarıldı.

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Dmitry'nin, arkadaşlarına Kristina'nın onu terk ettiğini ve yalnız kalmak istediğini söyleyerek Moskova'ya gittiğini söylediği belirtilirken, Kristina'nın arkadaşı Elena Makhalina "Telefonda sakindi ve Kristina'nın onu terk ettiğini, telefonunu evde bıraktığını, yalnız kalmak istediği için kaybolmasının normal olduğunu söyledi" dedi.

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2019 yılında da Instagram'da oldukça ünlü olan Ekaterina Karaglanova'nın cesedi, Moskova'daki dairesinde bir bavulda bulunmuş, Karaglanova'nın boğazı kesildikten sonra öldüğünü bildirmişti.
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