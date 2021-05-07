Instagram fenomeni Kristina Zhuravleva ormanda ölü olarak bulundu!

Sosyal medya fenomeni Kristina Zhuravleva'nın Instagram hesabı alışveriş yapmak, lüks mekanlarda yemeğe gitmek ve kocası Dmitry ile romantik fotoğraf paylaşımlarıyla mükemmel görünüyordu, ancak 28 yaşındaki genç kadının bir anda ortadan kaybolması araştırılırken, Rusya'nın Ekaterinburg kenti yakınlarındaki ormanda Zhuravleva'nın cesedi bulundu. Cesedin kimliğinin tespit edilmesinin iki hafta sürdüğü, ayrıca kayıp ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Yoldan geçmekte olan bir sürücünün otoyol kenarında kısa bir mola vermek için durduğu sırada genç fenomenin cesedini fark ettiği aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Zhuravleva'nın olay yerinde cansız yattığı, ancak şiddet içeren herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı ifade edildi. Yerel raporlara göre, genç kadına zorla uyuşturucu enjekte edilmiş olabilir.

Güzellik, yaşam tarzı, beslenme gibi konularda Instagram'da aktif olarak paylaşım yapan Zhuravleva'nın 1 aydan uzun süre herhangi bir paylaşım yapmaması üzerine arkadaşlarından birinin kayıp ihbarında bulunduğu anlaşılırken, kocası Dmitry'nin sosyal medya fenomeninin ölümünün baş şüphelisi olduğu, Zhuravleva'nın kaybolmadan önce küçük bir tartışma yaşadıkları aktarıldı.