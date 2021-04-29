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Instagram fenomeni nedir? Instagram fenomeni nasıl olunur? Fenomen olma önerileri

Seray Üstün Seray Üstün
29.04.2021 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyanın günümüzde adeta bir organımız haline gelmesi aslında yeni bir iş kolunu da doğurdu. Özellikle koronavirüs salgınıyla beraber artan sosyal medya kullanımı yurt dışında ‘influencer’ kavramını ülkemizde ise ‘fenomen’ tanımını daha da pekiştirdi. Attıkları her adım sosyal medya takip edilen fenomenlerden birine dönüşmek için yapmanız gerekenleri sizler için araştırdık.

Sosyal medya adeta etkin bir iş koluna dönüştü. Sosyal medya üzerinden reklam alan fenomenler bu yolla yüksek gelirler elde etmeye başladı. Özellikle Instagram’ın hikaye bölümünde ‘Yukarı kaydır’ yazısını defalarca kez görmüşsünüzdür. Bu yazıdan sonra açılan herhangi bir linkteki ürünleri satın almanız durumunda sizi etkileyen fenomen belirlenen komisyon ücretini kazanır.

INSTAGRAM FENOMENİ NEDİR?

Instagram fenomeni, sosyal medyayı doğru ve etkin biçimde kullanan, bundan dolayı fazla bir takipçi sayısına ulaşmış, aynı zamanda özgün içerikle tanınır hale gelmiş insanların tamamına verilen isimdir. Özgün olmaktan kasıt, içeriğin kendi dilini yansıtıyor olmasıdır. Özgün fotoğraflar ile belirli bir takipçi sayısına kavuşmuş olunmalıdır.

INSTAGRAM’DA FENOMEN NASIL OLUNUR?

Instagram'da fenomen olmak için, o mecrayı çok aktif biçimde kullanmak birinci kuraldır. Üretilen içerik özgün olmalıdır. Sosyal medyanın kendi dili vardır, kullanıcılarla sürekli iletişim halinde olunması, onlarla doğru bir dil kurulması önem taşır. Hashtag kullanımları önemlidir, bütün bu unsurlar bir araya gelirse popülerlik artabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Instagram
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