Instagram fenomeni Odalis Santos Mena’nın ölümü şaşkınlık yarattı! Hayranları derin üzüntü yaşadı

Meksika’da yaşayan Instagram fenomeni Odalis Santos Mena, koltuk altı terlemesini azaltan bir tedaviyi tanıtmak için anlaşma yaptıktan sonra Guadalajara kentindeki bir klinikte bıçak altına yattı. The Sun’ın haberine göre; tedavi, ter bezlerini çıkarmak için ısı enerjisi kullanarak çalışıyor, ayrıca vücut kokusunu ve koltuk altı tüylerini azaltmayı da vaat ediyordu. 147 bin takipçisi bulunan Odalis, basit ve güvenli olduğuna dair güvence vererek tedavinin tanıtımını yaptı. Ancak operasyon sonrasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Polis, Odalis’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

SAĞLIĞINA DİKKAT EDİYORDU

Odalis Santos Mena, fitness rejimleri ile tanınıyordu ve genellikle fitness yarışmalarına katılıyordu. Ölümünden kısa bir süre önce Wellness Fitness Juvenile yarışmasını da kazanmıştı. Mena, üniversitede beslenme alanında lisans eğitimi görüyordu ve kişisel antrenör, beslenme uzmanı olarak sosyal medyadan tavsiyelerde bulunuyordu.

ACI HABERİ SEVGİLİSİ DUYURDU

Sevgilisi Victor Gomez Carreno, Mena’nın ölümünün ardından Instagram hesabına şunları yazdı: “’Hayattaki eylemlerin sonsuzlukta yankılanıyor. Seni sonsuza kadar seveceğim, kalbimde hissettiklerimi buraya yazmanın bir anlamı yok. Seni seviyorum.”



