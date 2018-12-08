Instagram fenomeni polise 'Beni tutukla' diye yalvaran erkekler var

Instagram fenomene doymuyor. Bu kez sosyal medya, Almanya'da polis memuru olan 31 yaşındaki Adrienne Koleszar'ı konuşuyor.

Fit vücudunu sergilediği fotoğrafları sayesinde yüzbinlerce takipçiye ulaşan Koleszar'ın fotoğraflarının altına 'Sana aşık oldum', 'Eğer beni sen tutuklayacaksan aşırı hız yaparım' gibi ilginç yorumlar geliyor.

Her gün kavgalar, kazalar ve aile içi şiddet gibi pek çok olayla boğuştuğunu söyleyen Adrienne, spor yapmanın mesleğinde de ona pek çok şey kazandırdığını söylüyor.

'Belki de pek çok insanın görmek istemeyeceği şeylerle uğraşıyorum, ama bu benim işim ve hayatımdan çok memnunum' diyor.

Fotoğrafları nedeniyle patronlarından herhangi bir azar işitmediğini söyleyen Koleszar, 'Çünkü benim fotoğraflarım erkekler için değil, kadınlar için.

İŞTE KOLESZAR'IN PAYLAŞIMLARINDAN BAZILARI:



