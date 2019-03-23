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Instagram'ın en ilginç fenomeni: MacGyver

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Dünyanın en popüler kertenkelesi olan 4 yaşındaki MacGyver, sosyal medyayı kasıp kavuruyor.

Instagram'ın en ilginç fenomeni: MacGyver

İnstagramda yeni bir fenemon ortaya çıktı. Sevimli bir evcil hayvan olan bu yeni fenomen normal evcil hayvanlardan biraz farklı...

İşte instagramın yeni fenomeni MacGyver...

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Yeni sosyal medya fenomeni cinsi "Arjantinli siyah ve beyaz Tegu" olan bir kertenkele.

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Ve kendisi Instagram'ın en farklı yeni fenomeni!

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4 yaşındaki MacGyver'ın Instagram'da 176 bin takipçisi bulunuyor.

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Hatta LinkedIn hesabı bile var!

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Her gün binlerce insan onun fotoğraflarına bakıyor ve ilginç videolarını izliyor.

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Dünyanın en popüler kertenkelesi olan MacGyver, sahibinin dediğine göre sarılmayı çok seviyormuş.

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Ayrıca yeni insanlarla tanışmak, öpücük vermek ve banyo yapmak da MacGyver'ın favorileri arasında yer alıyormuş.

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Evcil hayvan olarak kedi ve köpekten sıkılanlara duyrulur!


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