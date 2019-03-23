Instagram'ın en ilginç fenomeni: MacGyver

İnstagramda yeni bir fenemon ortaya çıktı. Sevimli bir evcil hayvan olan bu yeni fenomen normal evcil hayvanlardan biraz farklı...

İşte instagramın yeni fenomeni MacGyver...

Yeni sosyal medya fenomeni cinsi "Arjantinli siyah ve beyaz Tegu" olan bir kertenkele.

Ve kendisi Instagram'ın en farklı yeni fenomeni!

4 yaşındaki MacGyver'ın Instagram'da 176 bin takipçisi bulunuyor.

Hatta LinkedIn hesabı bile var!

Her gün binlerce insan onun fotoğraflarına bakıyor ve ilginç videolarını izliyor.

Dünyanın en popüler kertenkelesi olan MacGyver, sahibinin dediğine göre sarılmayı çok seviyormuş.

Ayrıca yeni insanlarla tanışmak, öpücük vermek ve banyo yapmak da MacGyver'ın favorileri arasında yer alıyormuş.

Evcil hayvan olarak kedi ve köpekten sıkılanlara duyrulur!



