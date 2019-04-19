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Instagram kullanıcıları dikkat! Flaş açıklama: Milyonlarca şifreyi 'yanlışıkla' depoladık

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TEKNOLOJİ  | 19.04.2019 11:09 | Son Güncelleme

Facebook, Instagram kullanıcılarının şifrelerini korumasız bir şekilde sunucularında 'yanlışlıkla' depoladıklarını açıkladı. Bu da Facebook çalışanlarının, Instagram hesaplarına erişebilecekleri anlamına geliyor.

Instagram kullanıcıları dikkat! Flaş açıklama: Milyonlarca şifreyi 'yanlışıkla' depoladık

Sosyal paylaşım sitesi, geçtiğimiz ay sonunda yaptığı duyuruda, yüz milyonlarca kullanıcısının şifrelerini korumasız olarak düz metin şeklinde sunucularında sakladığını bildirmiş, o dönemde on binlerce Instagram kullanıcısının da şifrelerini bu yolla depoladığını açıklamıştı.

Recode.net internet sitesindeki habere göre, Facebook güncellediği blog sayfasında bu sayının on binlerce değil; milyonlarca Instagram kullanıcı olduğunu yazdı.

Facebook sözcüsü Recode’ye yaptığı açıklamada, saklanan bu şifrelerin herhangi bir kötü kullanım ya da istismara maruz kaldığı yönünde bir kanıt bulmadıklarını belirtti.

FACEBOOK KULLANICILARI DA ETKİLENDİ

Yapılan açıklamada, ayrıca yüz milyonlarca Facebook Lite ve on milyonlarca Facebook kullanıcısının da bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Sosyal paylaşım sitesi halen çok sayıda devlet kuruluşu tarafından veri toplama ve gizlilik kuralları gerekçesiyle soruşturma altında bulunuyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
facebook instagram sosyal medya şifre

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