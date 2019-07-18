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Instagram son dönemlerde kullanıcılarına büyük hüsran yaşatıyor

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TEKNOLOJİ  | 18.07.2019 10:18 | Son Güncelleme

Sosyal medya fenomenlerinin ve görsel paylaşımlara önem veren kullanıcıların göz bebeği olan Instagram, dünyanın en büyük şirketlerinden olan Facebook’a ait. Şirketin diğer hizmetleri olan WhatsApp ve Facebook’un da bazen çökmesi akıllarda genel merkez kaynaklı bir sorun olduğu fikrini yerleştiriyor.

Instagram son dönemlerde kullanıcılarına büyük hüsran yaşatıyor

Milyonlarca kullanıcıya sahip Facebook’un hizmetlerinden olan Instagram’ın çökmesi ile ilgili bazı teoriler bulunuyor. Bunlardan ilki sunucu kaynaklı bir problemin olduğu yönünde. Şirketin sunucularda yaptığı bazı yapılandırmalar nedeniyle, böyle bir sorunun ortaya çıktığı söyleniyor.

Instagram çökme sorunu ile ilgili en çok konuşulan bir diğer teori ise, Facebook’un tüm hizmetleri arasında geçiş sağlayabilecek bir yazılım üzerinde çalışması. Şirket; Facebook, WhatsApp ve Instagram arasında hızlı bir geçiş yapabileceği yazılımlar oluşturmaya çalışıyor.

Konu ile ilgili son teori aslında biraz da komplo üzerine kurulu. Bazı teknoloji çevreleri, Facebook şirketinin çok yönlü bir saldırıya uğradığını söylüyor. Ortaya atılan tüm bu teorilerden peki sizce hangisi gerçeği daha çok yakın? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
instagram facebook

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