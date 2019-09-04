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Intel Retro Scaling özelliğini duyurdu

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TEKNOLOJİ  | 04.09.2019 08:07 | Son Güncelleme

Retro oyunların modern sistem ve ekranlarda daha iyi görünmesini sağlayan bu özellik, retrocuları sevindirecek.

Intel Retro Scaling özelliğini duyurdu

Günümüzde 4K çözünürlüğünde oyunların popüler olsa da hala büyük bir kesim retro oyunlardan vazgeçemiyor. Nintendo NES döneminden PlayStation 1’e kadar uzanan bu süreçte, modern ekranlar ve sistemler tökezleyebiliyor. Özellikle tarama konusunda güncel monitörler, eski tüplü TV’lerin yerini maalesef ki alamıyor. Bunun için Intel bugün düğmeye bastığını açıkladı.

Retro Scaling adını verdiği özelliği duyuran Intel, retro oyunların monitörlerde daha kaliteli ve net görünmesini sağlayacak. Bu özellik; retro oyunlardaki her pikseli 2×2 ya da 3×3’e kadar ölçekleyecek ve çözünürlüğü yükseltecek. Bu sayede pikseller daha keskin görünecek.

Şimdilik 11. nesil Intel grafik birimlerinde kullanılacak olan bu özelliğin güncellemeler ile önümüzdeki aylarda kullanıma sunulması bekleniyor. Nvidia’nın Turing mimarili ekran kartlarında hali hazırda olan bu özelliğin Intel ekran kartlarına da gelmesi oldukça sevindirici. Şimdi retro için tek hamle yapmayan AMD cephesi kaldı. Bakalım AMD, retrocular için yakında buna benzer bir çözüm ile karşımıza çıkacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Intel Retro Scaling oyun

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