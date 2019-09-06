İnternet üzerinden evlenenler ne hissediyor?

Karşı cinsle ilişki kurmak için ortaya atılan platformlar genellikle Gold veya Premium üyelikler istiyor. Bu nedenle önemli bir bölümünün ücretli olduğunu söyleyebiliriz her ne kadar ücretler giderek daha fazla yükselse bile yine de bu tür çöpçatanlık sitelerini büyük oranda talep oluyor.

Sosyal medya platformları üzerinden ilişki kurmak isteyenler, bazen tam olarak istediklerini bulamıyor. Böyle bir durumda da kişiler bunalıma girebiliyor. TÜİK tarafından yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’deki 18 24 yaş arası gençlerin sadece %3 gibi bir bölümü internet üzerinden evlilik gerçekleştirdi. Ancak nüfusun %25’i böyle bir duruma sıcak baktığını ifade etti.

Stanford gibi saygın üniversitelerde yapılan araştırmalar sonucunda internet yoluyla yapılan evliliğin daha mutlu olduğu ortaya çıktı. Bunun nedeninin ise karşıdakini daha önceden tanımak ile ilgili olduğu düşünülüyor. Ayrıca yine internet kullanarak tanışıp evlenen kişiler yine internet yüzünden ayrılıyor. Peki sizce internet kullanarak evlilik gerçekleştirmek evliliğin ömrünü uzatıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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