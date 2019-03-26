İnternete özgürlük çağrısı geniş yankı buldu

YouTube, Facebook ve Google gibi platformların da her fırsatta eleştirdiği Avrupa Telif Hakları Yasası, sonunda vatandaşların da karşı çıkmasıyla çıkmaza girdi. Bu yasayı eleştiren Avrupa vatandaşları, artık içerik üretmenin neredeyse imkansız hale geleceğini ifade ettiler.

Sosyal medya üzerinden konuşarak bir araya gelen gruplara katılım son derece yüksekti. Köln, Hamburg, Hannover, Berlin gibi şehirlerde toplanan yaklaşık 80 bin kişi, yasanın geri alınmasını talep etti. Göstericilere göre bu yasa daha çok,

Gazetecilere

Sanatçılara

Medya şirketlerine

Tekel sanat kuruluşlarına yarayacak. Yetkililer konuyla ilgili henüz açıklamada bulunmazken, yasanın yumuşatılma ihtimali de konuşuluyor.

Yasa tasarısına karşı çıkanların bir diğer iddiası da; internetteki yaratıcılığı öldürebileceği yönünde. Onlara göre bu yasa geçerse hiç kimse, özgür bir şekilde içerik üretemeyecek. Bu nedenle de web sitelerinin filtrelenebileceği de kaygılanan konular arasında.

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