İnternette yayınladı herkes çıldırdı! Ayakkabıyı yeni gibi yapmak için...

Bazen en can sıkıcı problemleri bile çok kolay bir yöntemle çözebilirsiniz. Hele ki söz konusu yeni aldığınız spor ayakkabı daha birinci haftasında "kırılma" izleri dediğimiz şekle büründüyse...

Görünen o ki bu problemle uğraşan o kadar çok insan var ki ayakkabıdaki deformasyonlara çözüm bulmak yerine yenisine bir ton para harcıyor. Fakat şimdi öğreneceğiniz bilgi sayesinde eskiyen spor ayakkabınızı bile yepyeni yapabilirsiniz.

Youtuber ve aynı zamanda ayakkabı tutkunu olan Shantel De Bonsu geçtiğimiz günlerde Twitter'daki dahi hilesini paylaştı ve insanlar deneyerek etkileyici sonuçlarını paylaşmaya başladı.

Teknik aslında tahmin ettiğinizden daha kolay. İhtiyacınız olan malzemeler; eski bir çorap, belki de buruşturulmuş kağıt parçaları da olabilir, sıcak suya batırılmış havlu ve saç kurutma makinesi.

NASIL YAPILIYOR:

Yıpranmış, hasar görmüş ya da kırık çizgilerle dolu ayakkabınızın içini çorapla doldurun. Ayakkabının burun kısmına kadar dolu olduğuna emin olun.

Daha sonra sıcak suya batırılmış nemli havluyu ayakkabının hasarlı olan bölgesinin üstüne koyun. Ardından sıcak ütüyle havlunun üstünden geçin. Süreyi siz belirleyin. Ayakkabıdaki hasar ne kadar fazlaysa ütüyü havlunun üstünde o kadar fazla tutun.