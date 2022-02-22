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İnternetteki sahte iş ilanına kandı! Aylarca kan kölesi olarak çalıştırıldı, litrelerce kanı alındı

22.02.2022 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

31 yaşındaki Li, internet üzerinden gece kulübünde güvenlik görevlisi olmak için iş ilanına başvuruda bulundu. Başvurduğu ilanının sahte olduğunu sonradan fark eden adam kaçırıldı. Bir suç çetesinin kaçırdığı Çinli adamın Kamboçya'nın Sihanoukville kentinde "kan kölesi" olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

İnternetteki sahte iş ilanına kandı! Aylarca kan kölesi olarak çalıştırıldı, litrelerce kanı alındı

Kamboçya’da yaşanan bir olay dünya basında geniş yankı uyandırdı. İnternet üzerinden yayınlanan bir iş ilanına başvuran 31 yaşındaki Çinli adam, çete tarafından kaçırıldı. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde doğan 31 yaşındaki Li, ağustostan bu yana her ay 800 mililitre kan vermeye zorlandı.South China Morning Post'un haberine göre, soyadının Li olduğu öğrenilen adam, çetenin bir üyesinin yardımıyla bu ay kaçmayı başardı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinden sonra Kamboçya’daki Çin büyükelçiliği harekete geçti ve emniyet güçlerinin olayı araştırması için öncelik vermeye çağırdı.

KAFASINDAN KAN ALMIŞ

Kurtarıldıktan sonra tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırılan Li’nin kollarının morluklar ve iğne izleriyle kaplı olduğu belirtildi. Adamın artık kan veremeyecek halde olduğunu belirten doktorlar, çetenin son operasyonlarında adamın kafasından kan aldığını söyledi. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi altına alınan Li’nin durumunun stabil olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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FİDYE İSTEMİŞLER

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Kaçırıldıktan sonra çetenin kendisini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanmak istediğini belirten Li, kesin bir dille yasadışı eylemlerin içinde olmayı reddettiğini anlattı. Li’nin kendi planlarına dahil olmaması üzerine çete üyelerin ailesine ulaşarak genç adam için fidye istemek için harekete geçti. Ancak Li’nin ailesinin hayatta olmadığını fark edince çete üyeleri adamı "kan kölesi" olarak kullanmaya karar verdi.

Li, çete üyeleri tarafından organ mafyasına satılmakla tehdit edildiğini aktardı. Genç adam bu tehdit karşısında kanını vermeye razı olduğunu söyledi. Büyük bir odada en az 7 kişinin daha göz hapsinde tutulduğunu ifade eden genç adama göre kan grubu 0 Rh negatif olduğu için kendisinden diğerlerine kıyasla daha az kan alınıyordu. Li'nin kanını ölçen ve sağlık çalışanı olduğu düşünülen çete üyesi, "Kanınız epey değerli" demişti.Li ayrıca, çete üyelerinin kendisini ve diğer tutsakları dövmek için sık sık elektrikli aletler kullandığını anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Kamboçya
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