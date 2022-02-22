Genç tır şoförünün yaşadıkları sosyal medyada ilham oldu! Yardım etmek için seferberlik ilan edildi

Avustralya’da yaşayan Michelle Pillar isimli bir kadın babasının mesleği olan tır şoförlüğünü devam ettirmek istedi. Hayvan taşımacılığı yapan Pillar’ın hayatı köklü bir şekilde değişime uğradı. Kullandığı aracın römorku ağaç ve köprü arasında sıkıştı. 11 saat boyunca sıkıştığı yerde mahsur kalan Pillar, iki bacağını kaybetti.

BÜYÜK BİR TRAVMA YAŞADI

Acil servis ekiplerinin olay yerine geldiği sırada Pillar’ı sıkıştığı yerden çıkartmanın tek yolunun sağ bacağını kesmek olduğunu fark ettiler. Genç kadın hastanede yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle sol bacağını da kaybetti. Hastanede kaldığı süre boyunca sayısız ameliyat geçiren Pillar, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı ailesiyle sadece FaceTime üzerinden iletişim kurabildi. Genç kadının ailesi, Michelle Pillar’ın sakinleştiricilerle bir süre neler olduğunu ve nerede olduğunu bilmediğini dile getirdi.

Ailesi onun her şeyi yapabileceğine inanan biri olduğunu ve bu işe de "Ben yapabilirim" diyerek girdiğini söylüyor. Doktorlar bu süre içinde genç kazının kaza sonrasında meydana gelen omurilik enfeksiyonu ve kırık kemiklerle ilgilendiler. Büyük bir travma yaşayan Pillar, durumunu kabul ettiğinde iyileşmenin yollarını aramaya başladı.

3 HAFTA BOYUNCA UYUTULDU

Yaklaşık 3 hafta boyunca üst üste geçirdiği ameliyatların sonucunda uyutulan Pillar, bacaklarının kesildiğini öğrendiğinde sakinliğini korudu. İyileşeceğine inandığını dile getiren Pillar, neredeyse her gün bir ameliyat oluyor. Ailesi Pillar’ın eski sağlıklı günlerine kavuşabilmesi için bir yardım kampanyası başlattıklarını anlattı. Toplanan paranın rehabilitasyona, tedaviye, psikolojik tedaviye ve protez bacağa gideceğini vurgulayan aile, Michelle’in yeniden 'özgür' bir kadın olabilmesi için ellerindeki tüm imkanları kullanmaya hazır olduklarını da vurguladı.

İNEKLERİNİ SATANLAR BİLE VAR

Pillar’ın yardım kampanyası kısa sürede geniş kitlelere ulaşmayı başardı. Çiftçilerin Pillar’ın yardım kampanyasına destek olmak adına ineklerini sattıkları bildirildi. ABC News'e göre, şu ana kadar 100 bin dolardan fazla para toplandı.



