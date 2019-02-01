İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 01.02.2019 14:10 | Son Güncelleme

Uşak’ta internetten 200 TL’lik araç teybi siparişi veren vatandaş, gelen kutu karşısında şoke oldu. Kutudan 10 TL’lik kolonya ve krem çıktı.

İnternetten sipariş etti, kutuyu açınca şoke oldu

Uşak’ta yaşayan Süleyman Arıkan isimli vatandaş, Facebook içinde bir uygulamadan geçen hafta arabası için bir teyp siparişi verdi. Bekleyişin ardından 5 gün sonra kapıda ödeme seçeneği ile kargosu eline ulaştı. Kargoyu açıp ödemeyi öyle yapmak isteyen Arıkan’a kargo çalışanı bunun mümkün olmadığını söyledi ve ödemeyi alarak ayrıldı.

Kutuyu açan Süleyman Arıkan oto teybi yerine kolonya ve kremi görünce neye uğradığını şaşırdı. Ürünü aldığı kişiye mevcut telefonla ulaşamayan Arıkan sosyal medya üzerinden irtibat kurdu, fakat kendisiyle dalga geçildiğini anlayınca soluğu Tüketici Hakem Heyeti'nde aldı.

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Süleyman Arıkan başından geçenleri şöyle anlattı:

"Facebook üzerinde bir uygulamadan aradığım ürün reklamı geldi. Fiyatı da normale göre bayağı düşüktü. Satan kişiyle görüşmeler sağladım ve kapıda ödemeli sipariş verdim. Ürün geldi kutuyu açtım, içinde kolonya ve krem çıktı. Satıcıya görüştüğümüz telefon üzerinden ulaşamadım. Düpedüz dolandırıldım. Şikayette bulunmak üzere Tüketici Hakları'na gittim dilekçemi verdim. Ben böyle bir hata yaptım ve dolandırıldım. Buradan başkalarının dolandırılmaması için uyarıda bulunmak istedim. Güvenilir ve bilinirliği olamayan yerlerden alışveriş yapmasınlar. Kargo firmaları da bu tür teslimatlarda ödemeyi almadan kutuyu açtırmıyor. Oradaki boşluktan da bu tür dolandırıcılara fırsat doğuyor. Beni dolandıran kişi halen farklı bir telefon numarası ile yine aynı ürünü satmaya devam ediyor."

Kaynak: İHA

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internetten alışveriş uşak

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