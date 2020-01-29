İnternetten tanıştığı adamla kaçan Hülya, Esra Erol'u çileden çıkardı! Esra Erol sonunda patladı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, internetten tanıştığı daha sonra da evlendiği eşi Hülya Özsoy'un yine internetten tanıştığı Arif Yörük isimli bir gence kaçtığını iddia etti. Eşinin ve ailesinin gözyaşları için geri dön çağrısında bulunduğu Hülya canlı yayına geldi ancak Arif'i çok sevdiği için ailesine geri dönmeyi reddetti.

Günlerdir Hülya'nın evine geri dönmesi için elinden gelen her şeyi yapan Esra Erol ise dün yayınlanan bölümde Hülya'nın ailesinden kızlarının eşyalarını verip gitmesine izin vermelerini istedi.

"ŞIMARIKLIĞIN DORUKLARINDA YAŞIYORSUN"

Esra Erol ailesi ve eşini bırakarak Arif ile kömürlük benzeri bir yerde kalan 19 yaşındaki Hülya'ya şu sözlerle sert çıktı: "Şu an şımarıklığın doruklarında yaşıyorsunuz ama gerçek hayat buradan ibaret değil. Yarın öbür gün bir düzenin olsun isteyeceksin ama düzen sağlanmayacak. Sağlık problemlerin daha da fazla ortaya çıkacak."

"ARİF'LE GÖRÜŞTÜRMEZSENİZ AÇLIK GREVİ YAPARIM"

Programdaki avukat Hülya Kuran, evine geri dönmek istemeyen Hülya için "Esra ablan seni bir süre misafir etsin, psikolojik destek al" dedi. Esra Erol başta olmak canlı yayında herkesin kendisine verdiği tavsiyeleri elinin tersiyle iten Hülya ise "Beni Arif ile görüştürmezseniz açlık grevi yaparım" dedi.