İnterpol kırmızı bültenle arıyordu: Sevgilisiyle el ele Moskova'da görüntülendi!

Wirecard skandalının firari ismi Jan Marsalek, yıllar sonra Moskova’da sevgilisiyle el ele görüntülendi. Estetik operasyonla kimliğini değiştiren Marsalek’in, Rus istihbaratıyla çalıştığı ve Ukrayna’daki askeri operasyonlara katıldığı da iddia ediliyor.

Çiğdem Sevinç

2020 yılında patlak veren Wirecard skandalının kilit ismi olan ve o tarihten bu yana firari olarak aranan Jan Marsalek’in Moskova sokaklarında sevgilisiyle el ele yürürken görüntülenmesi uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Marsalek’in, sahte kimlikle Rusya’da yaşadığı ve Rus istihbarat servisi FSB ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

1,9 MİLYAR EUROLUK KAYIP

Almanya'nın en hızlı büyüyen fintech şirketlerinden biri olarak öne çıkan Wirecard, 2020 yılında bilançosunda 1,9 milyar euroluk bir açığın tespit edilmesiyle büyük bir skandala imza atmıştı. Şirketin o dönemdeki COO’su Jan Marsalek, olay ortaya çıkar çıkmaz ortadan kaybolmuş ve Avrupa’nın en çok aranan isimlerinden biri haline gelmişti.

Avusturya vatandaşı olan 45 yaşındaki Marsalek hakkında Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı.

KİMLİK DEĞİŞTİRDİ, SAÇ EKTİRDİ, OPERASYONLARA KATILDI

Yıllardır izini kaybettiren Marsalek’in izine nihayet ulaşıldı. Rusya’daki muhalif haber sitesi Insider’a göre Marsalek, Rusya’da estetik operasyonlar geçirerek fiziksel görünümünü değiştirdi, saç ektirdi ve kimliğini "Alexander Nelidov" yaptı.

İddialara göre Marsalek, Rus istihbarat servisi FSB için ajanlık yapıyor, hatta sahte kimliklerle Ukrayna’da Rus özel kuvvetleriyle birlikte operasyonlara katıldı.

MOSKOVA’DA EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Jan Marsalek, geçtiğimiz günlerde Moskova sokaklarında, Rusça öğretmeni olduğu belirtilen Tatiana Spiridonova ile birlikte el ele yürürken görüntülendi. Görüntüler, Rusya’daki güvenlik kameraları ve tanıklıklar üzerinden doğrulandı.

