'İntihar edeceğim' diyerek ailesini ifşa etmişti! Murat Övüç'ün oğluna 'Uygunsuz video ve resim" şoku! | Açtı ağzını yumdu gözünü

Sosyal medya paylaşımları, gösterişli hayatı ve "10 odalı bir malikanede oturuyorum. Kasamı açıp dolarlarımı, eurolarımı öpüyorum" açıklamalarıyla adından söz ettiren Murat Övüç bu defa uygunsuz video ve resimlerle gündeme geldi.

Daha önce ablaları ve oğlunun isteklerinden bıktığını söyleyerek 'intihar edeceğim yeter' diyerek ailesini ifşa eden Murat Övüç yine bir şok yaşadı.

Ünlü fenomen, oğlunun şantaja uğradığını ve arkadaşları tarafından uygunsuz görüntülerinin çekildiğini söyleyerek açtı ağzını yumdu gözünü...

'YEDİKLERİ KABA PİSLEYEN...'

Övüç; 'Oğlumun her gün bizde olan yakın arkadaşları onun uygunsuz videolarını ve resimleri çekmişler gizle gizli. Bunlar yedikleri kaba pisleyen şerefsizler. Oğlumun uygunsuz neyi olabilir? Bir cahillik yaptı ne yaptıysa yaptı... Neden gizli çekiyorsunuz?

'SEN KİME ŞANTAJ YAPIYORSUN?'

Bu bir suç değil mi? Bizim evimizde bunu siz nasıl yapıyorsunuz? Bir de para vermezsen biz bunları yayınlarız diyorlar. Yayınlasana. Sen kime şantaj yapıyorsun?' diyerek adeta ateş püskürdü.