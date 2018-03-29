İntihar eden Caner'den ilk açıklama geldi

Türkiye'nin evlilik programlarıyla tanıdığı Caner Toygar akşam saatlerinde intihar girişiminde bulundu. Apar topar hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan Toygar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Dün için herkesten özür dilerim. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım, üzgünüm" dedi.

CANLI YAYIN YAPTIKTAN SONRA CANINA KIYDI

Toygar, hastaneye kaldırılmadan önce bir sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında "Hakkımı kimseye helal etmiyorum. Herkesten çok özür diliyorum ama artık dayanamıyorum" ifadelerini kullanmıştı. Bu yayın sonrası canına kıyan Toygar, yakınları tarafından apar topar hastaneye kaldırılmıştı.

"İYİYİM" MESAJI VERDİ

Beylikdüzü'nde bir hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu öğrenilen Caner Toygar'ın hastaneden görüntüleri de geldi. Instagram fenomeni Murat Övüç'ün paylaştığı görüntülerde Caner, durumunu merak edenlere "İyiyim" mesajı verdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Tedavi sonrası bir açıklama yapan Toygar " Merhaba! Dün için herkesten özür dilerim. Biliyorum herkesi çok üzdüm ama inanın o kadar her şey birikti ki o kadar olaylar üst üste geldi ki saçma sapan düşüncelere girdim ,tekrardan herkesten özür diliyorum. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım, üzgünüm" dedi.