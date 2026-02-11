İntihar ettiği söylenen Epstein'in ölümü hakkında ortaya çıkan gerçek

Yıllardır tartışmaların odağında yer alan ve son günlerde sızdırılan belgelerle birlikte daha büyük şüphelere zemin hazırlayan Epstein'ın ölümü, yeni ortaya çıkan bir detayla dünyayı şoke etti. Resmi savcılık raporları, hücre kontrollerinin yapılmadığı, güvenlik kameralarının bozulduğu ve gardiyanların görevlerini yerine getirmediğini ortaya koymuştu . Bu tür eksiklikler, sosyal medyada ve kamuoyunda "Epstein intihar etmedi" gibi şüphelerin yayılmasına neden olmuştu.

Yeni sızdırılan 3 milyon sayfalık gizli belgeler, 2019 yılında o günde infaz koruma memurlarının sadece görevlerini ihmal etmekle kalmadığını, aynı zamanda basını saf dışı bırakmak için inanılmaz bir 'operasyona' imza attıklarını ortaya koydu.

Dosyalara göre; Epstein’ın intiharının ardından hapishane önünde bekleyen medya ordusunu dağıtmak için gizli bir plan yapıldı. Bir cezaevi amiri FBI ajanlarına verdiği ifadede; gardiyanların kutu ve çarşafları birleştirerek insana benzeyen bir şekil oluşturduğunu itiraf etti. Bu sahte ceset Adli Tıp Kurumu'na (OCME) ait resmi logolu beyaz bir minibüse yüklendi. Dışarıda bekleyen onlarca muhabir ve kameraman, bu aracı takip ederek bölgeden uzaklaştı.

Haber ajansları sahte cesedi taşıyan beyaz minibüsün peşine düştü, hazırlanan plan tuttu. Epstein’ın gerçek bedeni hiçbir dikkat çekmeyen siyah bir araca bindirildi. Bu sayede, davanın en kritik figürünün cansız bedeni, medyanın haberi bile olmadan, sessiz sedasız tesisten çıkarılarak transfer edildi. Belgeler, bu planın basının yoğun ilgisinden kaçmak ve transferi "özel" tutmak amacıyla üst düzey bir yetkilinin uyarısıyla yapıldığını ortaya koydu.

Hapishane tarafından işletilen sahte ceset planı, Epstein'in ölümünü hakkında tartışmaları alevlendirmiş oldu.

HÜCREDEKİ GİZEMLİ NOT

Dosyalarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Epstein’ın hücresinde bulunan el yazısı bir not. Soruşturma ekibi, okunması oldukça zor olan bu notun bir "intihar mektubu" olmadığını vurguluyor.

Not içeriğinde Epstein’ın cezaevi koşullarından duyduğu rahatsızlıkları sıraladığı görülüyor:

Yemeklerin kalitesizliği

Duş imkanlarının yetersizliği

Hücredeki böcek istilası

Adli tıp uzmanları, bu notun bir vedadan ziyade bir şikayet dilekçesi niteliğinde olduğunu, dolayısıyla ölüm anındaki ruh hali hakkında kesin bir kanıt sunmadığını belirtiyor.