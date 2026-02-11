Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

İntihar ettiği söylenen Epstein'in ölümü hakkında ortaya çıkan gerçek

2019 yılında kaldığı hücrede ölü bulunan Jeffrey Epstein'in ölümü tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Resmi ölüm raporunda intihar ettiği açıklanan Epstein’in ardından ortaya çıkan yeni dosyalar, FBI ve Adalet Bakanlığı belgelerinde daha önce gün yüzüne çıkmamış bir iddiayı ortaya koydu. Epstein’ın cesedinin taşınması anında, hapishane görevlilerinin basın mensuplarını atlatmak için sahte ceset kullandığı ortaya çıktı.

İntihar ettiği söylenen Epstein'in ölümü hakkında ortaya çıkan gerçek
Gökçen Kökden

Yıllardır tartışmaların odağında yer alan ve son günlerde sızdırılan belgelerle birlikte daha büyük şüphelere zemin hazırlayan Epstein'ın ölümü, yeni ortaya çıkan bir detayla dünyayı şoke etti. Resmi savcılık raporları, hücre kontrollerinin yapılmadığı, güvenlik kameralarının bozulduğu ve gardiyanların görevlerini yerine getirmediğini ortaya koymuştu . Bu tür eksiklikler, sosyal medyada ve kamuoyunda "Epstein intihar etmedi" gibi şüphelerin yayılmasına neden olmuştu.

İntihar ettiği söylenen Epstein in ölümü hakkında ortaya çıkan gerçek 1

Yeni sızdırılan 3 milyon sayfalık gizli belgeler, 2019 yılında o günde infaz koruma memurlarının sadece görevlerini ihmal etmekle kalmadığını, aynı zamanda basını saf dışı bırakmak için inanılmaz bir 'operasyona' imza attıklarını ortaya koydu.

İntihar ettiği söylenen Epstein in ölümü hakkında ortaya çıkan gerçek 2

Dosyalara göre; Epstein’ın intiharının ardından hapishane önünde bekleyen medya ordusunu dağıtmak için gizli bir plan yapıldı. Bir cezaevi amiri FBI ajanlarına verdiği ifadede; gardiyanların kutu ve çarşafları birleştirerek insana benzeyen bir şekil oluşturduğunu itiraf etti. Bu sahte ceset Adli Tıp Kurumu'na (OCME) ait resmi logolu beyaz bir minibüse yüklendi. Dışarıda bekleyen onlarca muhabir ve kameraman, bu aracı takip ederek bölgeden uzaklaştı.

İntihar ettiği söylenen Epstein in ölümü hakkında ortaya çıkan gerçek 3

Haber ajansları sahte cesedi taşıyan beyaz minibüsün peşine düştü, hazırlanan plan tuttu. Epstein’ın gerçek bedeni hiçbir dikkat çekmeyen siyah bir araca bindirildi. Bu sayede, davanın en kritik figürünün cansız bedeni, medyanın haberi bile olmadan, sessiz sedasız tesisten çıkarılarak transfer edildi. Belgeler, bu planın basının yoğun ilgisinden kaçmak ve transferi "özel" tutmak amacıyla üst düzey bir yetkilinin uyarısıyla yapıldığını ortaya koydu.

Hapishane tarafından işletilen sahte ceset planı, Epstein'in ölümünü hakkında tartışmaları alevlendirmiş oldu.

HÜCREDEKİ GİZEMLİ NOT

Dosyalarda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Epstein’ın hücresinde bulunan el yazısı bir not. Soruşturma ekibi, okunması oldukça zor olan bu notun bir "intihar mektubu" olmadığını vurguluyor.

Not içeriğinde Epstein’ın cezaevi koşullarından duyduğu rahatsızlıkları sıraladığı görülüyor:

Yemeklerin kalitesizliği
Duş imkanlarının yetersizliği
Hücredeki böcek istilası

Adli tıp uzmanları, bu notun bir vedadan ziyade bir şikayet dilekçesi niteliğinde olduğunu, dolayısıyla ölüm anındaki ruh hali hakkında kesin bir kanıt sunmadığını belirtiyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar altındaki çocuk İstiklal Marşı'na yürekten eşlik etti!Kar altındaki çocuk İstiklal Marşı'na yürekten eşlik etti!
Vize derdi yok! Bu ülkelere sadece kimlik kartıyla girilebiliyorVize derdi yok! Bu ülkelere sadece kimlik kartıyla girilebiliyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Jeffrey Epstein epstein
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Haberdeki otopsi raporu her şeyi özetliyor aslında. Boyun kemiğindeki o kırıklar kendi kendine asılmayla değil, dışarıdan bir baskıyla olurmuş. Gardiyanların o gece uyuyakalması, kameraların 'tesadüfen' bozulması... Kimse kusura bakmasın ama bu bildiğin profesyonel bir susturma operasyonu. Büyük balıklar kendilerini kurtarmak için Epstein'ı kurban etti.
En Çok Okunan Trend Haberler
Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

Küçük kıza cinsel taciz iddiası! CHP'li belediye başkanı tutuklandı

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

"Devre arasında gönderilir" derken piyasa değeri 30 milyon Euro'yu buldu!

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

Popstar Özlem başını açıp sahnelere dönmüştü! "Rabbim özene bezene yarattı"

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

'Mevduatta bu getiri yok' Altın bozduracaklara rakam verdi

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

Emekli aylığında 5 aşamalı model! O sistem son buluyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.