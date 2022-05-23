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  4. İntihara kalkışan kızına "atla işimi kolaylaştır" demişti! Cezası belli oldu

İntihara kalkışan kızına "atla işimi kolaylaştır" demişti! Cezası belli oldu

23.05.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sultangazi'de darp iddiasıyla balkona çıkan ve intihar girişiminde bulunan 15 yaşındaki kızına "Atla işimi kolaylaştır" dediği öne sürülen baba Haci Ş. hakkında karar verildi. Mahkeme Haci Ş.'yi, ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklu yargılanan Haci Ş. tahliye edildi.

İntihara kalkışan kızına "atla işimi kolaylaştır" demişti! Cezası belli oldu

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Hacı Ş. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya Haci Ş.’nin eşi Hacer Ş. ve mağdur A.Ş. katıldı. Taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

"CANİ BİR BABA DEĞİLİM"

Haci Ş. savunmasında, "Evladına kıyacak kadar cani bir baba değilim. Evime ve aileme bağlı bir insanım. Cezaevinde kaldığım süre boyunca ailem zor durumdadır. Ben suçu işlemiş olsaydım kızım ve ailem ziyaretime gelmezdi. Suçlamayı kabul etmiyorum. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"TERBİYE AMACIYLA KIZDI"

Sanık avukatı, "Müvekkilim öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Terbiye etmek kastıyla hareket etmiştir. Tokatladığı varsayılsa bile öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Müvekkil kızına terbiye amacıyla kızmıştır. O sırada atlayacağım demesi üzerine atlarsan atla demiş olsa bile öldürme kastı olarak kabul edilemez. Suçun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu. Mağdur A.Ş.’nin avukatı sanıktan şikayetçi olmadıklarını belirterek tahliyesini talep etti.

8 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti Haci Ş.’yi "Cebir ve tehdit altında kızını intihara yönlendirerek kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın eyleminin teşebbüs aşamasında kalmasından dolayı önce müebbet hapis cezasına indiren heyet, ardından ‘iyi hal indirimi’ uygulayarak 8 yıl 6 ay hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, Haci Ş.’nin tahliyesine karar vererek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına hükmetti.

DHA

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İntihar Sultangazi
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