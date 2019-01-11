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İntihardan böyle vazgeçti! 'Kaymakam telefonda bekliyor ayıp olmasın'

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YAŞAM  | 11.01.2019 05:03 | Son Güncelleme

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir inşaata çıkarak intihar girişiminde bulunan kişi, ilçe emniyet müdürünün 'Kaymakam telefonda seni bekliyor, ayıp olmasın gel konuş" demesi ile ikna edildi.

İntihardan böyle vazgeçti! 'Kaymakam telefonda bekliyor ayıp olmasın'

Olay Muğla'nın Menteşe İlçesinde gerçekleşti. Ailevi sebeplerden dolayı bunalıma giren inşaat işçisi İlhan Yılmaz, bir inşaatın en üst katına çıkarak intihara teşebbüs etti. Bu sırada olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Muğla polisi tarafından şahsa, "İlçe emniyet müdürü seninle konuşmaya geliyor" denildi. Ardından Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Menteşe İlçe Kaymakamı Caner Yıldız ile görüştükten sonra çatıya çıktı.

"KAYMAKAM TELEFONDA SENİ BEKLİYOR"

İlçe emniyet müdürü şahsın intihara teşebbüs nedenini öğrenmesinin ardından şahsa, "Kaymakam Bey maddi manevi ne problemi varsa gideririz dedi" diye konuştu.

Vatandaşı tüm sıkıntılarının giderilebileceğine ikna eden Menteşe İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz son çare olarak, "Kaymakam telefonda seni bekliyor. Bekletmek ayıp olur, gel konuş" dedi. İnşaat işçisi İlhan Y., Kaymakam Caner Yıldız ile görüşmek için telefonu alacağı sırada emniyet müdürü İlhan Y.'nin kolundan yakaladı.

Ardından işçi İlhan Y., emniyet müdürünün kollarında aşağıya indirildi. İlhan Y.'nin Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşade altına alındığı öğrenildi.

(İHA)

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Muğla intihar girişimi kaymakam ikna işçi

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