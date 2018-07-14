MAGAZİN

İntizar'ın son mesajı Mustafa Ceceli'ye mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 14.07.2018 11:37 | Son Güncelleme

İntizar, sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in, şarkıcı İntizar ile ilişkisi olduğu ve boşanmanın sebebinin ikili arasındaki gizli aşk olduğu iddia edildi. Peki bu olay patlamadan bir gün önce İntizar'ın Instagram hesabından yaptığı gönderme kime?

İntizar'ın son mesajı Mustafa Ceceli'ye mi?

Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı ve çiftin bu yüzden boşandığı iddia edildi. Olayın şimdi ortaya çıkmasının nedeni ise Mustafa Ceceli'nin oğlunun velayetini almak için açtığı davada bu dosyayı gündeme getirmesi.

Türkiye'nin konuştuğu bu haberin ardından gözler İntizar'a çevrildi. İntizar'dan henüz bir ses çıkmadı ama şarkıcının bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki gönderme dikkat çekti.

'BEN TOZSAM SEN KİRSİN'

İntizar'ın paylaştığı fotoğrafın yanında; "Benim toz olmam, senin kir olmadığını göstermez."

Acaba bu sözler Mustafa Ceceli'ye mi?

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İntizar'la aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik harekete geçti! İntizar'la aşk yaşadığı iddia edilen Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik harekete geçti!
Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı masada Mustafa Ceceli, Sinem Gedik ve İntizar aynı masada
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İntizar mustafa ceceli sinem gedik lezbiyen ilişki

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