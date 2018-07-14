İntizar'ın son mesajı Mustafa Ceceli'ye mi?

Magazin dünyası bu haberle çalkalanıyor. Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı ve çiftin bu yüzden boşandığı iddia edildi. Olayın şimdi ortaya çıkmasının nedeni ise Mustafa Ceceli'nin oğlunun velayetini almak için açtığı davada bu dosyayı gündeme getirmesi.

Türkiye'nin konuştuğu bu haberin ardından gözler İntizar'a çevrildi. İntizar'dan henüz bir ses çıkmadı ama şarkıcının bir gün önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımdaki gönderme dikkat çekti.

'BEN TOZSAM SEN KİRSİN'

İntizar'ın paylaştığı fotoğrafın yanında; "Benim toz olmam, senin kir olmadığını göstermez."

Acaba bu sözler Mustafa Ceceli'ye mi?





