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IoT dünyası 100 milyar bağlantıyı geride bırakacak

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TEKNOLOJİ  | 28.02.2019 10:05 | Son Güncelleme

Operatörler, 4G tarifelerin satışa sunulmasıyla her zaman büyük paralar kazanamadı. Verinin götürüleceği bölgeden o bölgedeki kullanıcıların kullanım alışkanlıkları ve tercihlerine kadar pek çok değişken var.

IoT dünyası 100 milyar bağlantıyı geride bırakacak

Huawei, yeni çözümleri sayesinde hem operatörlere hem de son kullanıcılara avantajlar sunuyor. Bu doğrultuda firmaların önce kullanıcıları “kullanım alışkanlıkları” doğrutulsunda kategorize etmesi ve ona göre hizmetleri yeniden planlayarak sunması gerekiyor. Böylece masraflarda düşüşler yaşanırken kullanıcılara da daha uygun tarifeler sunulabilir.
Gelelim IoT tarafına. Bildiğiniz üzere artık yaşamımızda Nesnelerin Interneti kavramı da sıklıkla yer alıyor. 2018’de IoT bağlantıları 10 milyarı geride bırakırken, 2025 tahminleri de 100 milyar bağlantının geride bırakılacağı yönünde, ki bu devasa bir ekosistem anlamını taşıyor.

Şu an itibarıyla I o T tarafında en gelişmiş bölgeler olarak Kuzey Amerika, Çin ve Batı Avrupa gösteriliyor. Bu teknolojiler sayesinde iş yapış yöntemleri de değişiyor. Huawei’nin bu tarafta sunduğu bulut tabanlı yeni servislerle birlikte iş yapış süreleri kısalırken, aynı zamanda maliyet de azalıyor. Böylece hem zamandan hem de paradan tasarruf söz konusu oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
huawei IoT

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