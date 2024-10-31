iPad mini 5 ne zaman çıktı? iPad mini 5 çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPad mini 5. nesil, Apple'ın iPad Air 3 adlı ürünüyle birlikte tanıtılmıştır. Piyasaya 2 ayrı kapasite seçeneğiyle sunulan akıllı tabletin 3 farklı renk opsiyonu mevcuttur. Ekran boyutu 7.9 inç olan cihazda Multi-Touch teknolojisi vardır. Bir önceki versiyonuna göre kamera ve işletim sistemi özelliklerinin geliştirilmesiyle öne çıkan tabletin yakından incelenmesi amacıyla iPad mini 5 çıkış tarihi, başlangıç fiyatı ve teknik ayrıntıları belirtilmelidir.

iPad mini 5 ne zaman çıktı?

Apple markası tarafından geliştirilip üretilen iPad mini serisinin 5. nesil modeli, herhangi bir canlı basın etkinliği düzenlenmeden piyasaya sunulmuştur. Ürünün duyurulduğu tarihse iPad Air 3. nesil modelinin de açıklandığı 18 Mart 2019 günüdür. Bazı özellikleri bakımından bir önceki versiyonu olan iPad mini 4'e benzeyen akıllı cihazın kamera ve işletim sistemi özelinde ise geliştirmelerin yapıldığı bilinir.

iPad mini 5 çıktığında ne kadardı?

iPad mini 5 adlı cihazın başlangıç fiyatı ilk çıkış yaptığı tarihte 2.799 TL olarak belirlenmiştir. Açıklanan bu ücret ürünün 64 GB'lık kapasitesi bulunan modeli için geçerli olmuştur. Bu kapsamda iPad mini 5 fiyat listesi incelendiğinde 64 GB Wi-Fi + Cellular modelin de 3.799 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğu söylenmelidir.

Teknoloji meraklıları tarafından yanıt aranan "iPad mini 5 kaç dolardan çıktı?" sorusuysa akıllı cihazın tanıtıldığı döneme göre ele alınmalıdır. Dolayısıyla incelenen akıllı tablet modelinin lansman fiyatının 399 ABD doları olduğu belirtilebilir.

iPad mini 5 özellikleri nelerdi?

iPad mini 5 özellikleri arasında 7.9 inç genişliğindeki diyagonal LED ekran öne çıkar. Arkadan aydınlatmalı Multi-Touch ekran teknolojisiyle üretilen modelin 1. nesil Apple Pencil kalem desteği vardır. iPad mini 5 renkleriyse gümüş, uzay grisi ve altın olarak sıralanır. Bununla birlikte akıllı tablet modelinin 308,2 gram ( Wi-Fi + Cellular) toplam ağırlığa sahip olduğu belirtilmelidir. iPad mini 5 adlı cihazın diğer teknik özellikleriyse aşağıdaki listede bir araya getirilmiştir: