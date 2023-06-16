İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi güzelliğiyle büyüledi! Benzerliklerini gören şaştı kaldı

Elimi Bırakma, Aşk 101 ve Son Nefesime Kadar gibi dizilerde rol alan ve en son İçimizdeki Ateş dizisiyle izleyici karşısına çıkan İpek Filiz Yazıcı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir ile evli olan ünlü isim sosyal medya hesabındaki son paylaşımında kardeşiyle pozlarını yayınlandı.

Ünlü ismin kardeşini görenler benzerlik karşısında çok şaşırdı. İpek Filiz Yazıcı'nın takipçileri “Benzerliğiniz şaka mı”, “Hangisi İpek belli değil”, “Çok güzelsiniz” yorumlarında bulundu.

21 yaşındaki Yazıcı’nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü ismin paylaşımını beğenenler arasında Serel Yereli, Oğuzhan Uğur ve Devrim Özkan da yer aldı.

Ablasına benzerliğiyle gündem olan Duru Yazıcı sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

Duru Yazıcı'nın Instagram hesabında 40,9 bin takipçisi bulunuyor.



