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  4. İpek Tanrıyar'dan tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Kendini teşhir etmekten...'

İpek Tanrıyar'dan tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Kendini teşhir etmekten...'

08.03.2021 15:51 | Son Güncelleme:
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İpek Tanrıyar'dan tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Kendini teşhir etmekten...'

Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, 8 Mart paylaşımıyla şoke etti. Tanrıyar'a tepki yağdı.

2019 Nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar geçtiğimiz yıl anne oldu.

Anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, sık sık oğluyla paylaşımlar yapıyor. Son olarak yine oğluyla bir pozunu paylaşan eski manken 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Ekran Alıntısı

Ancak bu kutlama pek de kutlama gibi değildi. İpek Tanrıyar'ın yazdığı not takipçilerinden tepki aldı. Tanrıyar paylaşımına "İşi gücü süslenmekten, kendini teşhir etmekten, dudak büzmekten öteye gidemeyen kadınlar sizin de gününüz kutlu olsun, az ötede oynayın" notunu düştü.

Bu nota pek çok kadın "Daha fazla mı kadın oldun şimdi? Ne oldu eline ne geçti? Ayıp", "Çocuk yapınca daha çok mu kadın oldun", Kadının kadına düşmanlığı" yorumları yağdırdı.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
8 Mart elleri nasırlı emekçi annelerin günü, karıştırmayalım..
Doğru demiş, hem cinslerinin içinde neler var açıklamış, bu not yazdığı vasıfdaki hem cinslerine yarası olan gocunur hesabı..

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