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İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli? İşte İpek Tanrıyar eşi ve oğlu

09.02.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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İpek Tanrıyar kimdir? İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli? İşte İpek Tanrıyar eşi ve oğlu

Bir dönemin en ünlü oyuncuları arasında yer alan İpek Tanrıyar Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programıyla yeniden gündeme geldi. Programda izleyicileri evine konuk eden ünlü oyuncu, canlı yayında ise hamilelik ve doğum sürecini anlattı. Şimdi İpek Tanrıyar kimdir sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, İpek Tanrıyar kaç yaşında, nereli? İşte İpek Tanrıyar eşi ve oğlu

Rol aldığı birbirinden popüler dizilerde sergilediği performansla daima beğeni kazanmış olan ünlü oyuncu İpek Tanrıyar, son olarak Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. Programda, evinin kapılarını izleyicilere açan ünlü oyuncu, canlı yayında da yaşamına, hamilelik ve doğum sürecine dair çok özel bilgileri paylaştı. Programın ardından izleyiciler tarafından İpek Tanrıyar kaç yaşında sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, İpek Tanrıyar nereli? İşte başarılı oyuncunun hayatı ile ilgili bilgiler...

İPEK TANRIYAR KİMDİR?

25 Ekim 1980 İstanbul doğumlu olan Tanrıyar yaş olarak şu anda 40 yaşındadır. Oyuncu ve manken olan ünlü isim, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Brindar adlı filmde rol aldı. Aynı zamanda Milano’da bir mankenlik ajansında çalıştı. Ardından Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri adlı popüler televizyon dizilerinde oynadı.

İpek Tanrıyar oğlunun yüzünü gösterdiİpek Tanrıyar oğlunun yüzünü gösterdi

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2007 yılında Tunç Nazikoğlu ile evlenen Tanrıyar, 2008 yılında boşandı. İpek Tanrıyar eşi Murat Evler ile ise 2019 yılında dünya evine girdi. Çiftin Aras adında bir çocukları bulunuyor. İpek Tanrıyar dizileri arasında ise Kendi Okulumuza Doğru, Hayal ve Gerçek, Sıla, Sensiz Olmuyor, Japonyalı Gelin, Belalım Benim ve Karate Can gibi yapımlar yer alıyor.

Eski manken ve oyuncu Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı 2020 yılının Haziran ayında kucaklarına aldı. İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, "Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz" şeklinde konuşmuştu.

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