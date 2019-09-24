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iPhone 11 Pro ile iPhone XS kozlarını paylaştı

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TEKNOLOJİ  | 24.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

Cupertinolu teknoloji devinin yeni gözdesi iPhone 11 Pro, Apple A13 Bionic yonga seti ile mobil tarafta en hızlı yonga setine sahip telefon olma unvanını eline almıştı. 4 GB RAM‘den beselenen 11 Pro modeli bugün kozunu uygulama açılış süresi testinde selefleri ile paylaştı.

iPhone 11 Pro ile iPhone XS kozlarını paylaştı

Apple A11 yonga setli iPhone X ve Apple A12 yonga setli iPhone XS ile kozlarını paylaşan iPhone 11 Pro, ilginç bir şekilde seleflerinin gerisinde kaldı. EverythingApplePro ismli YouTube kanalının yapmış olduğu testte; ilk raundu; iPhone X 4:23 dakikada, iPhone XS 3:18 dakikada ve 11 Pro ise 3:17 dakikada tamamlıyor.

Uygulamaları yeniden açan EverythingApplePro, ikinci turda Apple’ın yeni amiral gemisinin seleflerinden geride kaldığını belirtiyor. iPhone X 3:03 dakikada, iPhone XS 2:03 dakikada ve iPhone 11 Pro ise 2:32 dakikada testi tamamlayabiliyor.

iPhone 11 Pro’nun testte geride kalmasındaki tek etken uygulamaların iOS 13 için optimize edilmemiş olması. Bundan 1-2 ay sonra bu test tekrarlanırsa iPhone 11 Pro, uygulamaları bir önceki nesilden daha hızlı açacaktır.

iPhone 11 Pro ve iPhone XS’in test videosunu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
iPhone 11 Pro iPhone Xs

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