iPhone 12 mi geliyor: 'Apple 8 Eylül'de basın duyurusu yapacak' iddiası ortalığı karıştırdı!

Eylül ayını Apple ayı olarak yorumlayanlar var. Bunun en büyük nedeni Apple'ın en yeni iPhone modellerini ve daha birçok çeşit ürününü Eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte görücüye çıkartması. Fakat eylül ayına girmemize rağmen Apple'dan bu yıl için henüz bir duyuru tarihi gelmiş değil. Sızıntı kaynakları ise Apple'ın duyuru takvimi hakkında farklı şeyler söylüyor.

Jon Prosser, Apple hakkında birçok kez sızıntı yaptı. Özellikle iPhone SE 2020 hakkında yaptığı başarılı sızıntılar onun öne çıkmasını sağladı. Prosser şimdi ise Apple'ın sıradaki duyurularına gözünü kestirmiş durumda. Prosser'ın son iddiası, Apple'ın 8 Eylül günü yani yarın bir basın duyurusu yapacağı yönünde. Başarılı sızıntı kaynağı Apple'ın bu duyuruda yeni ürünlerini tanıtacağını belirtiyor. Bu ürünlerin yeni iPad Air ve Apple Watch Series 6 olması ise muhtemel. Fakat onunla aynı fikirde olmayanlar da var. Bunlardan biri Bloomberg'in teknoloji yazarı Mark Gurman.

Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes.