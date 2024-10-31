iPhone 12 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple tarafından üretilen iPhone serisinin 14. modelleri arasında sıralanan 12 mini adlı akıllı cihaz, 133 gram ağırlığa ve Face ID özelliğine sahiptir. Bu akıllı telefon modelinin farklı depolama alanı ve renk seçenekleriyle birlikte tanıtıldığı görülür. Beyaz, siyah, product RED gibi renk opsiyonları mevcut olan cihazın lansmanı sanal ortamda tamamlanmıştır. Ele alınan ürünün detaylı incelemesinin yapılması için iPhone 12 mini çıkış tarihi, temel özellikleri ve fiyat bilgileri derlenmelidir.

iPhone 12 mini ne zaman çıktı?

Apple tarafından piyasaya sunulan iPhone 12 mini adlı akıllı cihaz, serinin 14. sıradaki modelleri arasında yer alır. Ürünün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro tasarımlarıyla birlikte tanıtıldığı tarih 13 Ekim 2020'dir. Bu süreçte COVID-19 pandemisi devam ettiğinden ötürü lansmanın sanal olarak yapıldığı görülür. Söz edilen akıllı telefonun ön siparişlerinin 16 Ekim 2020 itibariyle alındığı belirtilmelidir. iPhone 12 mini modelinin mağazalarda satışa sunularak müşterilerle buluşturulduğu tarihse 23 Ekim 2020 olmuştur.

iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı?

iPhone serisinin 12 mini adlı modelinin ilk çıktığı dönemde Türkiye'de kaç TL'ye satışa sunulacağını depolama alanı opsiyonları şekillendirmiştir. Ürünün 64 GB'lık seçeneğinin başlangıç fiyatı 9.999 TL olarak açıklanmıştır. iPhone 12 mini fiyat listesinde 128 GB'lık tasarıma ise 10.499 Türk lirası değer biçilmiştir. İlgili ürünün 256 GB depolama alanına sahip olan modeliyse ilk çıktığı dönemde 11.499 TL'ye satılmıştır. Buna ek olarak "iPhone 12 mini kaç dolardan çıktı?" sorusuna da teknoloji meraklıları tarafından cevap arandığı görülür. Dolayısıyla ürünün çıkış fiyatının 699 dolar olarak belirlendiği açıklanmalıdır.

iPhone 12 mini özellikleri nelerdir?

iPhone 12 mini adlı cihazın farklı renk ve depolama alanı seçenekleriyle piyasaya sürüldüğü görülür. Ürünün 64, 128 veya 256 GB kapasiteye sahip olan opsiyonları tasarlanmıştır. Bununla birlikte iPhone 12 mini renkleri de mor, mavi, product RED, yeşil, beyaz, siyah olarak sıralanır. Serinin ele alınan modelinin cam arka yüzeye sahip alüminyum tasarımla üretildiği bilinir. iPhone 12 mini özellikleri arasında öne çıkan diğer önemli hususlarsa aşağıdaki gibidir: