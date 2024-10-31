HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. iPhone 12 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

iPhone 12 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Burcu Tufan Burcu Tufan
30.10.2024 19:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 ayrı renk seçeneği ve 3 farklı depolama alanı opsiyonu bulunan iPhone 12 mini, lansmanı sanal ortamda gerçekleştirilen bir üründür. Aynı serinin diğer tasarımlarıyla birlikte tanıtılan akıllı cihazın Face ID, 5G, Seramic Shield ön yüzey gibi özellikleri mevcuttur. Suya dayanıklı yapısı bulunan modelin ilk çıktığı tarih dikkate alındığında ise ürünün fiyatları üzerine detaylı açıklama sunulabilir.

iPhone 12 mini ne zaman çıktı? iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı, özellikleri nelerdi?

Apple tarafından üretilen iPhone serisinin 14. modelleri arasında sıralanan 12 mini adlı akıllı cihaz, 133 gram ağırlığa ve Face ID özelliğine sahiptir. Bu akıllı telefon modelinin farklı depolama alanı ve renk seçenekleriyle birlikte tanıtıldığı görülür. Beyaz, siyah, product RED gibi renk opsiyonları mevcut olan cihazın lansmanı sanal ortamda tamamlanmıştır. Ele alınan ürünün detaylı incelemesinin yapılması için iPhone 12 mini çıkış tarihi, temel özellikleri ve fiyat bilgileri derlenmelidir.

iPhone 12 mini ne zaman çıktı?

Apple tarafından piyasaya sunulan iPhone 12 mini adlı akıllı cihaz, serinin 14. sıradaki modelleri arasında yer alır. Ürünün iPhone 12 ve iPhone 12 Pro tasarımlarıyla birlikte tanıtıldığı tarih 13 Ekim 2020'dir. Bu süreçte COVID-19 pandemisi devam ettiğinden ötürü lansmanın sanal olarak yapıldığı görülür. Söz edilen akıllı telefonun ön siparişlerinin 16 Ekim 2020 itibariyle alındığı belirtilmelidir. iPhone 12 mini modelinin mağazalarda satışa sunularak müşterilerle buluşturulduğu tarihse 23 Ekim 2020 olmuştur.

iPhone 12 mini çıktığında ne kadardı?

iPhone serisinin 12 mini adlı modelinin ilk çıktığı dönemde Türkiye'de kaç TL'ye satışa sunulacağını depolama alanı opsiyonları şekillendirmiştir. Ürünün 64 GB'lık seçeneğinin başlangıç fiyatı 9.999 TL olarak açıklanmıştır. iPhone 12 mini fiyat listesinde 128 GB'lık tasarıma ise 10.499 Türk lirası değer biçilmiştir. İlgili ürünün 256 GB depolama alanına sahip olan modeliyse ilk çıktığı dönemde 11.499 TL'ye satılmıştır. Buna ek olarak "iPhone 12 mini kaç dolardan çıktı?" sorusuna da teknoloji meraklıları tarafından cevap arandığı görülür. Dolayısıyla ürünün çıkış fiyatının 699 dolar olarak belirlendiği açıklanmalıdır.

iPhone 12 mini özellikleri nelerdir?

iPhone 12 mini adlı cihazın farklı renk ve depolama alanı seçenekleriyle piyasaya sürüldüğü görülür. Ürünün 64, 128 veya 256 GB kapasiteye sahip olan opsiyonları tasarlanmıştır. Bununla birlikte iPhone 12 mini renkleri de mor, mavi, product RED, yeşil, beyaz, siyah olarak sıralanır. Serinin ele alınan modelinin cam arka yüzeye sahip alüminyum tasarımla üretildiği bilinir. iPhone 12 mini özellikleri arasında öne çıkan diğer önemli hususlarsa aşağıdaki gibidir:

  • 5.4 inç Super Retina XDR ekran
  • Ceramic Shield ön yüzey
  • 6 çekirdekli CPU
  • 4 çekirdekli GPU
  • 16 çekirdekli Neural Engine
  • A14 Bionic çip
  • 12 MP ultra geniş ana kamera
  • Lightning USB 2 desteği
  • 15 saate kadar video oynatma
  • Face ID, 5G
  • 30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlikte suya dayanıklılık
  • 135 gram ağırlık
  • 12 MP TrueDepth ön kamera
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone apple iphone 12
En Çok Okunan Haberler
Panikleyip gittiler! SGK'da yoğunluk... Harekete geçtiler

Panikleyip gittiler! SGK'da yoğunluk... Harekete geçtiler

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlandı! Beşiktaş ve Galatasaray...

Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum atandı!

Esenyurt Belediye Başkanlığına kayyum atandı!

Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı: 300 milyonluk servetin küçük bir ortağı var

Ünlü iş adamı yasak aşkından olan çocuğunu reddetti! Daireler teklif etse de işe yaramadı: 300 milyonluk servetin küçük bir ortağı var

Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı!

Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı!

Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Sorgu ve keşif görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Columbia, Merrell, Adidas... İşte çok satanlar listesinin yıldızları

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.