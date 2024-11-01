iPhone 7 Plus'ın WhatsApp desteği var mı? iPhone 7 Plus'ta WhatsApp kullanılıyor mu?

iPhone 7 Plus, Apple’ın 2016’da tanıttığı 5.5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip akıllı telefon modelidir. Cihaz, gücünü A10 Fusion çipten almaktadır. Bazı kullanıcılar ise iPhone 7 Plus'ta WhatsApp’ın sorunsuz çalışıp çalışmadığını araştırmaktadır. Yani, bu cihazda hâlâ WhatsApp desteğinin bulunup bulunmadığı merak konusu olmaktadır.

iPhone 7 Plus'ta WhatsApp desteği var mı?

Çok sayıda haberde ve sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda iPhone 7 modellerinde 1 Ekim 2024 itibarıyla WhatsApp'ın kullanılamayacağı öne sürülmüştür. Fakat WhatsApp, Ekim 2024 itibarıyla iOS 12 ve daha yeni sürümleri desteklemektedir. WhatsApp'ın sahibi Meta’nın resmî web sitesi kontrol edildiğinde de, Ekim 2024 itibarıyla WhatsApp’ın iPhone 7 ve iPhone 7 Plus'larda kullanılmayacağıyla alakalı bir paylaşım, haber veya açıklama bulunmamaktadır.

Yani Ekim 2024 itibarıyla iPhone 7 Plus WhatsApp desteği sürmekte olan bir cihazdır. Bu model iOS 15'e kadar güncelleme alabildiği ve WhatsApp da iOS 12 ve üzeri sürümleri desteklemeye devam ettiği için kullanıcılar iPhone 7 Plus’ta WhatsApp'tan faydalanabilir.

iPhone 7 Plus'ta WhatsApp kullanılıyor mu?

iPhone 7 Plus'ta WhatsApp kullanılabilmektedir. iPhone 7 Plus iOS 15’e kadar güncelleme alabildiği için WhatsApp’ın desteklediği minimum iOS 12 gereksinimini fazlasıyla karşılıyor. Bu sayede kullanıcılar iPhone 7 Plus’ta WhatsApp üzerinden metin mesajları gönderebilir, sesli ve görüntülü aramalar yapabilir, medya dosyaları paylaşabilir ve grup sohbetlerine katılabilir.

iPhone 7 Plus WhatsApp destekliyor mu?

iPhone 7 Plus WhatsApp desteği sağlamaktadır ve bu cihazda uygulama sorunsuz bir şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, WhatsApp’ın sürekli güncellenen güvenlik önlemleri ve yeni özellikleri sayesinde iPhone 7 Plus kullanıcıları güvenli ve güncel bir iletişim deneyimi yaşayabilir.