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iPhone'a evlilik kurtaran özellik! Artık unutmanıza izin vermeyecek

Apple'ın iPhone'lar için yayınladığı iOS 27.2 beta sürümünde yeni bir özellik göründü. Bu özellik, eşinizi aradığınızda evlilik yıl dönümünüzü hatırlatabilecek.

iPhone'a evlilik kurtaran özellik! Artık unutmanıza izin vermeyecek
Enes Çırtlık

Apple'ın geliştiriciler için yayımladığı iOS 27.2 beta sürümünde, özellikle unutkan kullanıcıların işine yarayabilecek yeni bir özellik ortaya çıktı.

Yeni özellik sayesinde yıl dönümünüzün olduğu gün eşinizi aramak istediğinizde iPhone, arama ekranında bunun önemli bir gün olduğunu belirten bir uyarı gösterecek. Böylece yıl dönümünü unutma ihtimaliniz azalacak.

iPhone a evlilik kurtaran özellik! Artık unutmanıza izin vermeyecek 1
Görsel kaynağı: MacRumors

YIL DÖNÜMÜ TARİHİ NASIL EKLENİYOR?

Özelliğin çalışması için ilgili kişinin Kişiler uygulamasındaki kartına yıl dönümü tarihinin eklenmiş olması gerekiyor. Bunun için kişinin profilini açtıktan sonra Düzenle > Tarih Ekle > Yıl Dönümü seçeneklerini kullanmak yeterli.

Apple Intelligence destekleyen cihazlarda ise Siri AI'dan kişinin kişi kartına yıl dönümü tarihini eklemesi de istenebiliyor.

iOS 27.2 şu anda beta aşamasında. Apple'ın güncellemeyi ekim ayında genel kullanıma sunması bekleniyor.

Kaynak: MacRumors

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS evlilik iOS 27
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