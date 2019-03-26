iPhone’a ters şarj özelliği mi geliyor?

İlk olarak Wireless PowerShare özelliği olarak bilinen bu sistem, daha sonra farklı isimlerle birçok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılmaya başlandı.

iPhone XS Max gibi büyük ekranlı modellerde ters şarj sistemi, Apple Watchların şarj edilmesinde büyük bir kolaylık oluşturacak. Apple, şu an için hangi ürünlere bu özelliği getirecek henüz net değil.

Ters şarj özelliği 2019 yılında yeni modellere gelebilir

2019 yılı için genel beklentiler daha çok, ters şarj bağlantısının olduğu ürünlerin çıkması yönünde. iPhone 11 ismini alacak olan bu yeni modelle ilgili güzel bir haberimiz daha var.

Görünen o ki iPhone 11 modelinde; 18 W’lık adaptör ve USB-C Lightning kablosu da verilecek. Böylece piyasa değeri 600 TL’ye kadar çıkan böyle bir masraftan da kullanıcılar kurtulmuş olacak.

Bir Android Pie müjdesi daha: Honor 8X modeli de güncelleme aldı

