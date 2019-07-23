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iPhone iOS 12.4 güncellemesi ile hangi yenilikler geldi!

Deniz NEGİS Deniz NEGİS
TEKNOLOJİ  | 23.07.2019 10:56 | Son Güncelleme

iOS 12.4 güncellemesi çıktı ve Apple iPhone kullanıcıları için yeni ve kullanışlı özellikleri hayata geçirdi. Özellikle eski cep telefonlarından veri aktarımı ile ilgili güncelleme kullanıcılarının yeni model bir iPhone’a geçişini kolaylaştırıyor. İşte iOS 12.4 güncellemesi ile ilgili detaylar...

iPhone iOS 12.4 güncellemesi ile hangi yenilikler geldi!

Apple bugün iPhone kullanıcılarının merakla beklediği 12.4 iOS güncellemesini yayımladı ve yeni özellikler ile iyileştirmeleri kullanıcılara sundu. iOS 12.4 güncellemesi özellikle yeni bir iPhone cihaza geçeceklerin işini kolaylaştıracak bir yenilikle geliyor.

iOS 12.4 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Bu güncelleme ile artık kullanıcılar yeni bir bir iPhone’dan diğerine veri aktarımını kablosuz ağ üzerinden yani iCloud ya da iTunes’a gerek duymadan yapabilecekler.

Hemen her güncelleme de olduğu gib iOS 12.4 güncellemesi de çeşitli güvenlik açıklarını kapatıyor.

Walkie Talkie geri geldi. Bir süre önce kapatılan Walkie Talkie özelliği Apple Watch cihazlarına geri geliyor ki böylece Apple Watch kullanıcıları cihazlarını yine telsiz gibi kullanabilcekler.

Apple News yani haberler uygulaması da güncellemeler arasında. Artık dergi bölümüne hem offline hem de online iken erişilebilecek. Ayrıca Apple News Plus’daki gazeteler dahil tüm yayınlar News Plus akışının üstündeki kataloga eklendi.

APPLE CARD DESTEĞİ NE ZAMAN GELECEK?

Bu güncelleme de Apple’ın yeni kredi kartı içinde güncellemeler gelmesi bekleniyordu ama yama notlarında Apple Card yer almadı. Yine de kart desteği için gerekli alt yapının parçaları alt yapıya dahil edilmiş olabilir. Apple Card ile ilgili güncellemelerin bu yaz yani her an çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
iOS Apple güncelleme

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