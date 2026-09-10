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iPhone kullanıcılarının beklediği Siri geliyor! Ancak Türkiye'deki kullanıcılar için kötü bir haber var

Apple, yapay zekâ destekli yeni Siri deneyiminin iOS 27 ile birlikte 14 Eylül'de kullanıma sunulacağını açıkladı. Ancak Siri AI, ilk aşamada Türkçe dil desteğine sahip olmayacak.

iPhone kullanıcılarının beklediği Siri geliyor! Ancak Türkiye'deki kullanıcılar için kötü bir haber var
Enes Çırtlık

Apple, ilk olarak Haziran 2026’da gerçekleştirdiği WWDC 2026 konferansında üretken yapay zekâ desteği kazanan Siri AI’ı tanıtmıştı. Bu versiyon, Siri’nin tarihindeki en büyük güncellemeyi alarak artık gerçekten akıllı bir asistan hâline gelmesini sağlıyordu. Sizin için cihazınızda işlerinizi hâlledebiliyor, doğal sohbetler edebiliyor, sorularınızı yanıtlıyordu.

APPLE DÜN AKŞAM SIRI AI'A DA DEĞİNDİ

Siri AI'ın iOS 27 ile geleceği daha önce açıklanmıştı. Webtekno'da yer alan habere göre, dünkü Apple etkinliğinde ise firma, Siri AI ile ilgili yeni bilgiler paylaştı. Bu kapsamda yapay zekâlı Siri’ye en başta sadece belli dillerdeki kullanıcılar erişebilecek.

iPhone kullanıcılarının beklediği Siri geliyor! Ancak Türkiye deki kullanıcılar için kötü bir haber var 1

SIRI AI, ŞİMDİLİK TÜRKÇE DESTEĞİNE SAHİP OLMAYACAK

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre yeni nesil akıllı asistan yeteneklerini temsil eden Siri AI, iOS 27 güncellemesinin bir parçası olarak 14 Eylül tarihinde kullanıcılarla buluşacak. İlk etapta cihaz dili İngilizce olarak ayarlanmış kullanıcılar için beta formatında erişime açılacak.

Apple, kademeli yayın politikasını sonbahar boyunca sürdürecek. İngilizce betanın hemen ardından ekim ayında sisteme yeni dil destekleri eklenecek. iOS 27.1 ile gelecek bu diller arasında ise;

Fransızca
İspanyolca
Japonca
Korece ve Portekizce bulunuyor.

Maalesef bu diller arasında Türkçe bulunmuyor. Firma, diğer dillere ilerleyen dönemde geleceğini söylese de ne zaman olacağına dair herhangi bir bilgi vermiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple yapay zeka Siri türkçe
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