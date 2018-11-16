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iPhone X bomba gibi patladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 16.11.2018 09:57 | Son Güncelleme

iOS 12.1 güncellemesini yükleyen iPhone X sahibi telefonun patladığını dile getirdi. Peki, iOS 12.1 yüklenen tüm iPhone X modelleri patlama riski ile karşı karşıya mı? İşte konuyla ilgili tüm detaylar!

iPhone X bomba gibi patladı!

Telefon patlama haberleri ile maalesef ki her yıl karşılaşıyoruz. Samsung’un Note 7 faciasından sonra durulan patlama haberleri bugün yine hortladı. Bu sefer patlama haberi Apple cephesinden hem de 999 dolarlık iPhone modelinden geldi.

iPhone’un sahibi Rahel Mohamad, telefonunu orijinal şarj adaptörü ve kablosu ile şarj ettiğini ancak buna rağmen telefonun patladığını dile getiriyor. Genelde bu tip haberler orijinal olmayan şarj aleti ile telefonu şarj ederken yaşanıyordu.

Ancak Rahel Mohamad, orijinal adaptör ve kablo kullanmasına rağmen iOS 12.1 güncellemesini yükledikten sonra bu olayın gerçekleştiğini belirtiyor.
Hatırlayacağınız üzere Galaxy Note 7‘nin patlama olayından sonra Samsung güncelleme yayınlamış ve telefonun şarj edilme seviyesini kitlemişti. Şimdi akıllara iOS 12.1 güncellemesi batarya bölümünde sorun mu çıkarıyor sorusu geliyor. Ancak bu olayın çok nadir olarak yaşandığını ve bu modeli milyonların kullandığını belirtelim.

Umarız önümüzdeki günlerde bu iPhone modeli hakkında yeni patlama haberleri gelmez. Aksi durumda Apple cephesi bir aksiyon alıp, satışını durdurduğu bu modelleri piyasadan toplatabilir.

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Anahtar Kelimeler:
iPhone X iOS 12.1 güncellemesi

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