iPhone XR Türkiye fiyatı 6 bin 499TL’ye düştü!

Apple Türkiye sitesinde yer alan bilgiye göre iPhone XR Türkiye fiyatı 6 bin 499 TL olarak güncellendi. Yani ortalama olarak 900 TL’lik bir indirim söz konusu diyebiliriz.

Genel beklenti Apple’ın dolar kurunu biraz düzelterek hesaplamayı daha adıl bir düzeye çekmesiydi. Fakat beklenen olmadı. Apple 599 dolara çektiği iPhone XR’ın ülkemizdeki fiyatını da düşürdü. An itibariyle iPhone XR Türkiye fiyatı düştü.

Peki gelelim işin asıl bizi ilgilendiren kısmına. Malum, Apple geçen sene dolar kurunu 10 TL gibi absürt bir miktardan hesaplayıp, 750 dolarlık XR’ı 7 bin 399 TL’ye satışa sunmuştu.

Apple beklenildiği üzere iPhone XR’ın fiyatını da aşağıya çekti. iPhone XR fiyatı 749 dolardan 599 dolara çekildi. Yani ortalama olarak 150 dolar civarında bir indirime gidildi.

XR’ın devamı niteliğindeki model olan iPhone 11, XR’ın çıkış fiyatından 50 dolar daha düşük bir fiyat etiketiyle görücüye çıktı. Apple’ın iPhone 11 için 699 dolarlık fiyat etiketi belirlemesi sonrasında gözler XR’ın fiyatına çevrildi.

Peki bu fiyat düzenlemesi adil mi? Elbette hayır. Çünkü 599 dolarlık telefonun 6 bin 499 TL’ye satılması demek, kur seviyesinin 10TL’nin de üzerinde hesaplandığını gösteriyor. Elbette bu fiyat içerisinde yüksek vergiler olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Hali hazırda iPhone XR’ı Avrupa ya da ABD’den alıp, 1bin 500 TL düzeyindeki saçma kayıt parasını ödeseniz bile 1000 TL’niz cebinizde kalıyor.

Açıkçası 600 dolarlık XR’a 6500 TL isteyen Apple Türkiye, 700 dolarlık iPhone 11 için 7 bin 500TL, iPhone 11 Pro için 10 bin TL, Pro Max içinse 11 bin 500 TL isteyecektir. Bekleyip göreceğiz.

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