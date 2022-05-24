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  4. İran’da 10 katlı bina çöktü! Ölü sayısı 10, yaralı sayısı 32

İran’da 10 katlı bina çöktü! Ölü sayısı 10, yaralı sayısı 32

24.05.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın güneyinde bulunan Huzistan eyaletine bağlı Abadan şehrinde inşaat halindeki 10 katlı bir bina çöktü. Olayda 10 kişinin hayatını kaybederken, 32 kişi ise yaralandı. İran Kızılay'ı arama kurtarma çalışmaları sayesinde en son en son 7 kişinin daha enkazdan sağ kurtarıldığını belirtti.

İran’da 10 katlı bina çöktü! Ölü sayısı 10, yaralı sayısı 32

İran'ın Abadan şehrinde 10 katlı 'Metropol' isimli bir bina çöktü. İnşaat halinde olduğu için enkaz altında birçok kişinin olduğu tahmin eden binada arama kurtarma çalışmaları sürerken, 10 ölü, 32 yaralı olduğu açıklandı. Binanın çöküş nedenine ilişkin çalışmaların ise yürütülmekte olduğu bildirildi.

7 KİŞİ DAHA KURTARILDI

inş

İran Kızılay’ı dün çöken binadaki çalışmalara 12 kişilik bir ekiple katıldıklarını söyledi. Devam eden arama kurtarma çalışmalarının sonucunda bu sabah erken saatlerde 7 kişinin daha enkazdan sağ kurtarıldığını belirttiler.

SORUŞTURULUYOR

köpke

Yaşanan olay sonucu birçok kişi en kaz altında kaldı. Çevre illerden gönderilen ekiplerin de yardımıyla aramalara devam ediliyor. Yetkililer, binanın neden çöktüğünün soruşturulduğunu ifade etti.

(DHA)

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İran
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