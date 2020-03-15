İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan kendini doğaya verdi

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla tanınan genç oyuncu İlayda Akdoğan, İran'da yaşayan basketbolcu sevgilisi Roham Kabir'in yanına gitti ancak koronavirüs nedeniyle Türkiye'ye geri dönemedi. 611 kişinin öldüğü ülkede mahsur kalan, güzel oyuncu bunaldığını ifade ederek kendini doğaya verdi.

Genç oyuncu sevgilisi ve arkadaşlarıyla ormanda çekildiği pozlarını "Karantina, corona derken inanılmaz bunaldık. Bu gün kendimizi doğaya bırakıp her şeyden uzaklaştığımız 6 saat geçirdik. Ne diyeyim, ilaç gibi geldi" notuyla paylaştı.

TÜRKİYE'YE GERİ DÖNEMİYOR

Sık sık gittiği İran'a son gidişinde koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır kapılarını kapattığı ve tüm uçuşların iptal edildiğini öğrenen oyuncu, ölümcül hastalığa yakalanmamak için sevgilisinin evinde mahsur kaldı. Evde boş oturmamak için Farsça öğrenmeye başlayan Akdoğan, takipçilerinden gelen mesajların ardından YouTube hesabından bir video çekti.

Oyuncu, İran'dan Türkiye'ye dönmek isteyen Türk vatandaşları için gönderilen Koca Yusuf'a neden binmediğiyle ilgili de "Türkiye'den İran'a gönderilen uçakla ilgili hiç bilgim yoktu. O yüzden bu uçakla dönemedim. Ev karantinasındayız. Her işte bir hayır vardır. Sağlık durumum iyi hasta değilim" dedi.

