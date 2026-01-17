Mynet Trend

İran’daki protestolarda ölü sayısı 3 bin 90’a yükseldi

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 90’a, tutuklananların sayısının ise 22 bin 123’e ulaştığını açıkladı.

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin yankıları sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların güncel bilançosunu açıkladı. HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi. Ölenlerin 2 bin 885’inin protestocu, 19’unun çocuk, 21’inin tarafsız sivillerden oluştuğu kaydedilirken, ayrıca 165 güvenlik gücü personeli ile hükümet destekçisi sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 3 bin 882 ölüm raporunun inceleme altında olduğu aktarıldı. Gösteriler sırasında 2 bin 55 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıklayan HRA, tutuklu sayısının ise 22 bin 123’e ulaştığını bildirdi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

