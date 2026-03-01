Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Dubai’de lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı! “Üstümüzden geçiyordu”

Dubai’de bulunan dünyaca ünlü lüks otel Fairmont The Palm’ın yakınında çıkan yangın paniğe neden oldu. İddiaya göre İran kaynaklı bir füze saldırısından düşen parçalar otele isabet etti. Olay sırasında bölgeye metrelerce mesafede bulunan İngiliz turist yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı.

Dubai’de lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı! “Üstümüzden geçiyordu”
Çiğdem Berfin Sevinç

Dubai’nin en gözde bölgelerinden Palm bölgesinde öğle saatlerinde alevler yükseldi. Beş yıldızlı otelin girişine yakın noktada çıkan yangında yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Dubai’de lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı! “Üstümüzden geçiyordu” 1

“METRELERCE YAKINIMIZDAYDI”

Dubai’de tatil yapan İngiliz turist Will Bailey, plaj kulübünde bulunduğu sırada yaşananları görüntüledi. Paylaştığı videoda, “Metrelerce yakınımızdaydı, şuna bakın” ifadelerini kullanan Bailey, otelin üzerinden yükselen dev duman bulutunu kayda aldı.

Dubai’de lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı! “Üstümüzden geçiyordu” 2

Turistin paylaştığı başka görüntülerde ise Palm bölgesi semalarında bir füze ya da insansız hava aracının düşürüldüğü anlar yer aldı. Mavi gökyüzünde beyaz bir duman izi görülürken Bailey, “Tam üstümüzden geçiyor, bu inanılmaz” sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi. Görüntülerde plaj kulübündeki müzik ve tatilcilerin sesleri de duyuldu.

Dubai’de lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı! “Üstümüzden geçiyordu” 3

4 KİŞİ YARALANDI

Dubai Medya Ofisi, İran saldırısından düştüğü öne sürülen parçalar nedeniyle otelde çıkan yangında 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve acil durum ekiplerinin hızla müdahale ettiğini bildirdi.

Öte yandan Abu Dabi’de düşen enkaz parçaları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada, düşen parçaların bazı maddi hasara yol açtığı ve bir Asya vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı!Bu mahallede iftar yemeklerini kadınların hazırlaması yasaklandı!
Erzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldiErzurum’da çift başlı buzağı dünyaya geldi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Dubai fenomen otel füze abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Belediye başkanından "O dudaklarını yerim" mesajı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

SON DAKİKA | Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi resmen belli oldu! İşte Aslan'ın eşleştiği o İngiliz devi...

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

Gece yarısı fenalaştı! Ünlü oyuncudan acı haber

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.