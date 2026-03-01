Dubai’de lüks otelde füze paniği: Fenomen isim o anları paylaştı! “Üstümüzden geçiyordu”

Dubai’nin en gözde bölgelerinden Palm bölgesinde öğle saatlerinde alevler yükseldi. Beş yıldızlı otelin girişine yakın noktada çıkan yangında yoğun siyah duman gökyüzünü kapladı. O anlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

“METRELERCE YAKINIMIZDAYDI”

Dubai’de tatil yapan İngiliz turist Will Bailey, plaj kulübünde bulunduğu sırada yaşananları görüntüledi. Paylaştığı videoda, “Metrelerce yakınımızdaydı, şuna bakın” ifadelerini kullanan Bailey, otelin üzerinden yükselen dev duman bulutunu kayda aldı.

Turistin paylaştığı başka görüntülerde ise Palm bölgesi semalarında bir füze ya da insansız hava aracının düşürüldüğü anlar yer aldı. Mavi gökyüzünde beyaz bir duman izi görülürken Bailey, “Tam üstümüzden geçiyor, bu inanılmaz” sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi. Görüntülerde plaj kulübündeki müzik ve tatilcilerin sesleri de duyuldu.

4 KİŞİ YARALANDI

Dubai Medya Ofisi, İran saldırısından düştüğü öne sürülen parçalar nedeniyle otelde çıkan yangında 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Yetkililer, yangının kontrol altına alındığını ve acil durum ekiplerinin hızla müdahale ettiğini bildirdi.

Öte yandan Abu Dabi’de düşen enkaz parçaları nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi başarıyla etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Açıklamada, düşen parçaların bazı maddi hasara yol açtığı ve bir Asya vatandaşının yaşamını yitirdiği belirtildi.