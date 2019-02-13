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İran Devrim Muhafızları'na yönelik intihar saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 13.02.2019 19:03 | Son Güncelleme

İran'ın Sistan ve Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısında 41 kişinin öldüğü bildirildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi "İran milletinin askeri ve istihbarat güçleri, bu hadisedeki şehitlerimizin intikamını elbet alacaktır’’ ifadelerini kullandı.

İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsü hedef alan ve 41 askerin öldüğü intihar saldırısının bomba yüklü araçla gerçekleştirildiği bildirildi.

DMO'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada, bomba yüklü araçla düzenlenen intihar saldırısında DMO kara gücü Kudüs karargahına bağlı sınır muhafızlarını taşıyan otobüsün hedef alındığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre saldırıda 41 DMO askeri ölürken, en az 20 kişi yaralandı.

İntihar saldırısını "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlendi. İran'ın terör örgütü olarak ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA: TESADÜF MÜ?

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Sistan ve Belucistan eyaletindeki terör saldırısıyla ilgili, “İran’ın tamda 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’ dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif İran’ın Sistan ve Beluçistan eyaletinin yönetim merkezi olan Zahidan şehrinde gerçekleşen terör saldırısıyla ilgili açıklamada bulundu.

Zarif’in Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamada, “İran’ın tamda 'Varşova sirkinin‘ gerçekleştiği günde terör saldırısına uğraması bir tesadüf mü? Tam da o teröristlerin yandaşlarının Varşova sokaklarında kutlama yaptığı ve Twitter robotları ile kutlamaya destek verdiği günde. Görünüşe göre ABD her zaman aynı yanlışları yapıyor, ancak farklı sonuçlar elde etmeyi bekliyor’’ ifadeleri yer alıyordu.

"ŞEHİTLERİMİZİN İNTİKAMINI ELBET ALACAĞIZ’’

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi terör saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sistan ve Belucistan eyaletinde gerçekleşen terör saldırısını nefretle kınıyoruz. İran milletinin askeri ve istihbarat güçleri, bu hadisedeki şehitlerimizin intikamını elbet alacaktır’’ dedi.

(AA / DHA / İHA)


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