İran, Oscar adayı olarak Asghar Farhadi’nin Kahraman filmini seçti

İran, 94. Akademi Ödülleri'nde, En İyi Uluslararası Film kategorisinde ülkeyi temsil etmesi için Asghar Farhadi'nin dürüstlük, onur ve özgürlüğün bedeli hakkındaki draması "Kahraman"ı seçti. Başrollerinde Amir Jadidi ve Mohsen Tanabandeh'in yer aldığı film, Cannes'da hem Grand Prix hem de François Chalais Ödülü kazandı.

Beyazperde'nin haberine göre, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday adayı olacak filmi belirleyen komite, üç finalist olarak seçilen "A Hero", "Wasteland" ve "Bandar Band" ile birlikte toplam 44 filmi incelediğini söyledi. İran-Fransız ortak yapımı olan ve Şiraz'da geçen "Kahraman", iki günlük şartlı tahliye ile hapisten yeni çıkmış, borç nedeniyle hapse atılmış, boşanmış bir baba olan Rahim'i ve kız arkadaşıyla, alacaklısını yatıştırmak ve onu kurtarmak için hazırladıkları karmaşık bir planı anlatıyor.

94. AKADEMİ ÖDÜLLERİ 27 MART 2022'DE

15 Aralık tarihinde Akademi üyelerinin yayınladığı bir listeyle açıklanan adaylar arasından 15 film seçilecek. 8 Şubat tarihinde ise bu liste beş filme düşürülerek nihai adaylar belli olacak. 94. Akademi Ödülleri, 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.



