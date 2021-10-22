Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. İran, Oscar adayı olarak Asghar Farhadi’nin Kahraman filmini seçti

İran, Oscar adayı olarak Asghar Farhadi’nin Kahraman filmini seçti

22.10.2021 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran 94. Akademi Ödülleri’nde En İyi Uluslararası Film kategorisi için aday adayı olarak Asghar Farhadi’nin Kahraman filmi seçildi.

İran, Oscar adayı olarak Asghar Farhadi’nin Kahraman filmini seçti

İran, 94. Akademi Ödülleri'nde, En İyi Uluslararası Film kategorisinde ülkeyi temsil etmesi için Asghar Farhadi'nin dürüstlük, onur ve özgürlüğün bedeli hakkındaki draması "Kahraman"ı seçti. Başrollerinde Amir Jadidi ve Mohsen Tanabandeh'in yer aldığı film, Cannes'da hem Grand Prix hem de François Chalais Ödülü kazandı.

Beyazperde'nin haberine göre, En İyi Uluslararası Film kategorisinde Oscar'a aday adayı olacak filmi belirleyen komite, üç finalist olarak seçilen "A Hero", "Wasteland" ve "Bandar Band" ile birlikte toplam 44 filmi incelediğini söyledi. İran-Fransız ortak yapımı olan ve Şiraz'da geçen "Kahraman", iki günlük şartlı tahliye ile hapisten yeni çıkmış, borç nedeniyle hapse atılmış, boşanmış bir baba olan Rahim'i ve kız arkadaşıyla, alacaklısını yatıştırmak ve onu kurtarmak için hazırladıkları karmaşık bir planı anlatıyor.

94. AKADEMİ ÖDÜLLERİ 27 MART 2022'DE

15 Aralık tarihinde Akademi üyelerinin yayınladığı bir listeyle açıklanan adaylar arasından 15 film seçilecek. 8 Şubat tarihinde ise bu liste beş filme düşürülerek nihai adaylar belli olacak. 94. Akademi Ödülleri, 27 Mart 2022'de düzenlenen törenle sahiplerini bulacak.

Herkes merak ediyordu! Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi olarak seçildiHerkes merak ediyordu! Fransa’nın Oscar adayı Titane filmi olarak seçildi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyorYıllarca dışlandı, şimdi herkes onun peşinde! Binlerce dolar kazanıyor
PARTNER"Bensu ne derse o!""Bensu ne derse o!"
Çekimlerde yaralanmıştı! İyileşir iyileşmez soluğu sette aldıÇekimlerde yaralanmıştı! İyileşir iyileşmez soluğu sette aldı
Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişti! Ekonomi tahminleri şaşırttı

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Orta Çağ’da ölüm dansı! Bu salgında insanlar sadece dans ediyor

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

Paylaşımlarıyla ünlüleri ti’ye alıyor! Herkes onun peşinde

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

2027 yılından geldiğini söyledi! Kıyameti anlattı

İlginizi Çekebilir

Bu halini herkes unuttu!

Bu halini herkes unuttu!

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Koronavirüsü bilmişlerdi! 2022 kehanetleri şaşırttı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Kiloları hayatını mahvetti! Düğün gecesinde bile cinsellik...

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Simpsonslar yine yaptı! Gizli kehanetleri bulanlara ödül

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Kusursuz güzellik kalıplarını yıktı! Gerçekleri gösterdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.