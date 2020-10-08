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Ireland Baldwin cadde ortasında eteğini kaldırdı! Sebebi belli oldu

08.10.2020 10:49 | Son Güncelleme:
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Ireland Baldwin cadde ortasında eteğini kaldırdı! Sebebi belli oldu

Amerikalı ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı ünlü model Ireland Baldwin, kadınların regl dönemi sırasında sızıntıyı engelleyen özel üretim iç çamaşırının tanıtımını yapmak için eteğini kaldırarak çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaştı.

Ünlü model Ireland Baldwin, caddenin ortasında eteğini kaldırıp poz verdi. Ireland Baldwin'in bu pozunun sebebi ise sonra ortaya çıktı.

Bir firmanın regl dönemi için ürettiği iç çamaşırını giyip "Böyle havalı bir marka giydiğim için heyacanlıyım" başlığı ile paylaşan ünlü ismin eteğini kaldırmasının sebebinin reklam olduğu ortaya çıktı.

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Ireland, her zaman regl konusunda endişeli olduğunu ama artık hem giyimi rahat olan hem de kadınları zor durumda bırakan sıvıyı yutan iç çamaşırı sayesinde çok rahat olduğunu ve endişelerinden kurtulduğunu belirterek regl için üretilen iç çamaşırını herkese tavsiye ettiğini söyledi.

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Ireland, ilk olarak arkadaşları ile beraber yaz için iç çamaşırı bakmak için bir mağazada olduğu sırada birden adet kanamasının başladığını ve ne yapacağını şaşırdığını söyledi.

Baldwin, mağaza çalışanlarının yardımı ile kanamayı durdurmaya çalıştığını ama mağazadan çıkınca şortunun üzerinde oluşan kan lekeleri ile eve gitmek zorunda kaldığını bu tür bir iç çamaşırlarının kadınların korkulu rüyası olan durumda kadınları rahatlatacağını söyledi.

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