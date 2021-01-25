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Ireland Baldwin kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

25.01.2021 14:00 | Son Güncelleme:
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Ireland Baldwin kasığına kadar inen dövmesini göstermek isterken...

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın kızı model Ireland Baldwin paylaşımlarıyla olay olmaya devam ediyor. Genç model dövmesini gösterip dövmecisine not yazarken adeta soyundu.

Alec Baldwin'in model kızı Ireland Baldwin, yaptığı paylaşımla sosyal medyayı sallıyor. Tamamen çıplak bir fotoğrafını takipçileri ile paylaşarak dikkat çeken Ireland Baldwin şimdi de dövmesiyle gündemde.

Ireland Baldwin, kasığına kadar uzanan gül dövmesini göstermek için Instagram'daydı.

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Yeni yaptırdığı dövmeyi göstermek isteyen model siyah dantelli iç çamaşırıyla kalmayı umursamadı. Baldwin dövmecisini de fotoğrafa etiketleyerek "Seni özledim" yazdı. Özlemini gösterirken soyunduğu anları paylaşmayı sorun etmeyen model dikkat çekmeyi başardı.

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Pijamasını aşağı indiren genç model hayranlarına yeni dövmesini gösterip beğeni aldı.

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