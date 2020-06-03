Ireland Baldwin protestolara sütyensiz katıldı

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilerin yoğunluğu kısmen azalırken, bazı büyük kentlerdeki protestolarda polis ile göstericiler arasında çatışmalar devam ediyor.

Öte yandan tüm dünyanın dikkatle takip ettiği olaylardan kendine pay çıkarmak isteyenlerde yok değil.

Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın model kızları Ireland Baldwin, sütyen giymeden protestolara katılınca ilgi odağı oldu. Vücudunu saran beyaz bir bluz giyen Baldwin, Amerikan basınına yakalandı.

DÖVME PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Justin Bieber ile evli olan Hailey Baldwin'in kuzeni olan Ireland, önceki gün karantina günlerinde en çok özlem duyduğu şeyi takipçileriyle paylaşmıştı. Vücudundaki dövmelerin göründüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayan Baldwin, paylaşımına "Dövme yaptırmayı özledim" notunu düşmüştü. Takipçileri Baldwin'in bu paylaşımına "İnsanlar ölürken senin özlem duyduğun tek şey bu mu?" diyerek tepki göstermişti.