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Ireland Baldwin reklam için kıvrımlarını sergiledi

23.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlar Hollywood'un ünlü çifti olan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu model Ireland Baldwin son paylaşımıyla beğeni topladı.

Ireland Baldwin reklam için kıvrımlarını sergiledi

1993 ile 2002 yılları arasında evli kalan Alec Baldwin ile Kim Basinger'ın tek çocuğu Ireland Baldwin son dönemlerde paylaşımlarıyla gündem oluyor.

Cesur ev hallerini paylaşan Baldwin bir süre iddialı paylaşımlarına ara vermişti. Koronavirüs pandemisinin başlarında neredeyse her gün plajda görüntülenen ünlü model kışın ise evden çıkmamıştı. Baldwin şu sıralar işlerine ve cesur paylaşımlarına geri dönüyor gibi görünüyor.

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İç çamaşırı markasının reklamı için pozlar veren Ireland Baldwin kıvrımlarını sergiledi.

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Tanga iç çamaşırının önünü göstermesi yeterli gelmeyince kalçasının da fotoğrafını paylaşan ünlü modelin bu iddialı dönüşü hayranlarından beğeni aldı.


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Ireland Baldwin
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