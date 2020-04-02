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İrem Derici: 23 günde 10 kilo aldım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 14:42 | Son Güncelleme

İrem Derici, telefonla katıldığı sabah programında, kendini yemeğe verdiğini ve 23 günde 10 kilo aldığını itiraf etti.

İrem Derici: 23 günde 10 kilo aldım

Ünlü şarkıcı İrem Derici, 2. Sayfa programına telefonla bağlandı ve evde geçirdiği günler hakkında samimi itiraflarda bulundu. Karantina süreci boyunca evde tek başına olduğunu söyleyen Derici, “23 günde 10 kilo aldım. Evden ne zaman çıkacağımız da belli değil. Sürekli yemek yiyorum. Ekmek arası lahmacun yediğim günler oldu. Konser yok, klip yok ne yapalım” dedi.

Deri aldığı kiloları vermek için bir spor koçu ile anlıştığını da söyledi. Şarkıcı şöyle devam etti: “Bir spor koçuyla çalışmaya başladım. Yemin ettim, prensesler gibi çıkacağım bu karantinadan.”

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