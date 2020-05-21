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İrem Derici: 45 gündür içmiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 16:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün sunuculuğunu Oğuzhan Uğur'un yaptığı, sosyal medya mecrasında yayınlanan programa konuk olan İrem Derici, şarkıcılık mesleğine nasıl başladığını anlatırken, alkolü bıraktığını açıkladı.

İrem Derici: 45 gündür içmiyorum

İrem Derici, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılma süreci ve reklamcılıktan şarkıcılık mesleğine geçiş dönemi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Derici açıklamasında şunları söyledi: "Benim pop sektörüne asla ve asla girmemem gerekiyormuş. Boşver pop sektörünü, ünlü olmamam gerekiyormuş. Her istediğim olmuyor, bu niye oldu anlamadım.

Eğitimim çok farklı, dinlediğim ve normal hayatımda söylediğim müzik çok farklı. Sosyoloji bitirdim, pazarlama iletişim masterı yaptım. Barcelona'ya okumaya gittim, alkolik olup geri döndüm. Elimde ciğer döndüm, 'anne olmuyor' dedim.

Kalemim de kuvvetli, babam reklamcı olduğu için beni bir ajansta işe soktu. 9,99'luk pizzayı satmak için üç gün başlık yazıyorum. Giriyorum toplantıya, 'olmamış' deniyor. Her gün trafikte Maslak'tan Nişantaşı'na gidiyorum. Yolda sevdiğim şarkıları söylüyorum, besteler yapıyorum. 'Ben bunun için mi geldim dünyaya?' diyorum. Gittim, 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldım. Babam şarkıcı olmamı istemedi. ÖSS formumu da babam doldurdu, 'sosyoloji okuyacaksın' diye. Nasıl mezun olduğumu bir ben, bir Allah, bir de o dönemler yeni çıkan akıllı telefonum bilir.

BİR TEK HÜLYA AVŞAR DÖNDÜ!

Bir gece Taksim'deyiz. Her gittiğimiz yerde şişeler devriliyor, kadehler kırılıyor. Bir arkadaşım, 'The Voice yarışmasını Türkiye'de Acun (Ilıcalı) yapıyormuş. Yarın elemesi varmış' dedi. Seçmelerin gittiğimiz mekanın yanındaki otelde olacağını söyledi. Barut şekilde sarhoş, sabahın 7'sinde oraya gittim. Seçmeleri geçtim. Bir gün kahvaltı edeceğiz, telefon çaldı. 'Acun Medya'dan bekliyoruz' dediler. Üç gün sonra katıldım, bir tek Hülya Avşar döndü. Son tercihim Avşar'dı, bir tek o dönünce kendimi kollarına attım. O dönem babam iki ay benimle konuşmadı. 'Her türlü imkanın var, kızının yarışmaya ihtiyacı mı var?' diyor çevremizdekiler. Baktı ki bu iş böyle olmayacak. Destek oldu, 'bu iş benim yönetimimde başlayacak ve öyle gidecek' dedi."

"Bu arada alkolü bıraktım" diyen Derici açıklamasında "Bir alkış alabilir miyim, 45 gündür içmiyorum. Çeneme vurdu, farkında değil misin?" dedi.


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