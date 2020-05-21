İrem Derici: 45 gündür içmiyorum

İrem Derici, Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasına katılma süreci ve reklamcılıktan şarkıcılık mesleğine geçiş dönemi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Derici açıklamasında şunları söyledi: "Benim pop sektörüne asla ve asla girmemem gerekiyormuş. Boşver pop sektörünü, ünlü olmamam gerekiyormuş. Her istediğim olmuyor, bu niye oldu anlamadım.

Eğitimim çok farklı, dinlediğim ve normal hayatımda söylediğim müzik çok farklı. Sosyoloji bitirdim, pazarlama iletişim masterı yaptım. Barcelona'ya okumaya gittim, alkolik olup geri döndüm. Elimde ciğer döndüm, 'anne olmuyor' dedim.

Kalemim de kuvvetli, babam reklamcı olduğu için beni bir ajansta işe soktu. 9,99'luk pizzayı satmak için üç gün başlık yazıyorum. Giriyorum toplantıya, 'olmamış' deniyor. Her gün trafikte Maslak'tan Nişantaşı'na gidiyorum. Yolda sevdiğim şarkıları söylüyorum, besteler yapıyorum. 'Ben bunun için mi geldim dünyaya?' diyorum. Gittim, 'O Ses Türkiye' yarışmasına katıldım. Babam şarkıcı olmamı istemedi. ÖSS formumu da babam doldurdu, 'sosyoloji okuyacaksın' diye. Nasıl mezun olduğumu bir ben, bir Allah, bir de o dönemler yeni çıkan akıllı telefonum bilir.